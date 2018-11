Gilberto Sepúlveda cree que el Tri recibió una dolorosa lección en la final del Premundial

La selección mexicana obtuvo su boleto al Mundial de la categoría Sub 20 a celebrarse en Polonia 2019 pero, esta noche, el Tri cayó 2-0 ante su acérrimo rival Estados Unidos en un resultado que caló hondo en los elementos juveniles del combinado azteca.

Gilberto Sepúlveda , capitán del Tri Sub 20, admitió tras el partido que México no se puede relajar ni un instante porque eso le puede costar la derrota, como ocurrió esta noche frente al Team USA .

“Sí, claro (pudimos hacer más), siempre buscamos encontrar el segundo objetivo, que era ganar el campeonato. No se logró, pero nos tiene que quedar claro y que sirva de experiencia que, si México se relaja un minuto o dos segundos, lo que sea, vamos a perder. Está más que claro”, declaró el jugador mexicano al término del encuentro.

“Lo que más nos deja el torneo es la enseñanza que te digo, y que bueno que nos pasa ahorita, no lo deseábamos, no lo queríamos, pero nos tiene que servir de enseñanza porque en el Mundial créeme que de aquí (sic) para arriba van a ser los partidos”.

“Nos faltaron goles, obviamente. No es recriminar a nadie del equipo, somos todos. Desde atrás, desde la salida, no generamos, no hicimos un fútbol claro, la verdad. El resultado va más allá de eso, es algo más de competitividad, de ganas, de garra, de corazón, la verdad creo que nos faltó un poco y eso es doloroso”, admitió Sepúlveda en entrevista con Univision Deportes.