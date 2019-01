La prolongada y dolorosa espera por cadáveres en Puerto Rico

Imagina que uno de tus seres queridos muere y que ese sufrimiento y dolor no se alivia con el tiempo sino que se prolonga, porque debes esperar por más de 20 días a que la morgue te entregue sus restos. Eso es lo que está ocurriendo en Puerto Rico, donde la espera promedio para que el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) le entregue el cadáver de una persona cercana a sus familiares varía entre dos y tres semanas y el gobierno no ha atendido la crisis de acumulación de cadáveres.

"El sufrimiento es mucho"

“Me acaban de decir que hoy mismo nos lo entregan. Siempre que llamaba me decían que no estaba en la lista del día y que era la única información que me podían dar”, dijo García, quien dijo sentirse más aliviado después de esperar por 18 días y decidir acudir a la protesta.

“Vengo a preguntar por qué supuestamente todavía no está en turno de la lista (de autopsia). Es doloroso porque después uno no lo puede velar bien porque, como ha pasado en otros casos, los entregan descompuestos”, dijo Gerena, cuyo hijo murió en un accidente de tránsito.

"Uno quiere cerrar este capítulo"

Stephany Quiñones le aseguró a Univision Noticias que no se iría de la dependencia hasta obtener una respuesta de cuánto tiempo más tardarán en entregarle el cuerpo de su hermano, de 23 años. El hombre fue asesinado el pasado 10 de enero y desde entonces no le han dicho a Quiñones en qué etapa del proceso se encuentra.

“Lo único que me dicen es que tengo que esperar que le hagan la autopsia. Yo llevo 19 días viniendo aquí y no me han dicho cuándo me lo van a entregar. Esto es bien difícil porque uno quiere cerrar ese capítulo y es bien injusto. ¿Cuándo me lo van a entregar, cuando el cuerpo esté descompuesto?”, sentenció Quiñones de 26 años.