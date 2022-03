Es falso que Zelensky haya llamado a sus compatriotas a dejar las armas en un video: es un montaje

La intérprete Ilana Zamorano tradujo para elDetector el mensaje de este falso Zelensky. Dice lo siguiente: “¡Queridos defensores! Ser presidente no ha sido tan fácil. Ahora tengo que tomar una decisión difícil. Primero, decidí devolver el Donbas pero como eso no funcionó. Para ser honesto, solo ha empeorado las cosas, ha empeorado mucho. No hay mañana, al menos para mí. Por eso he decidido despedirme. Os aconsejo que bajen sus armas y regresen con sus familias. No vale la pena morir por esta guerra. Os aconsejo que vivan y yo voy a hacer lo mismo”. Es una falsa llamada a rendirse a la población ucraniana.