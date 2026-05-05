Estados Unidos

Una licencia de conducir expirada puede servir a ICE para deportar ciudadanos legales: el caso de la dreamer mexicana Yenniffer Natalia

Ni su permiso de trabajo ni su estatus en DACA evitaron que el ICE la retuviera. Yennifer fue detenida el pasado 16 de febrero y desde entonces está privada de libertad en el Centro de Detención El Valle. Su familia teme que pueda ser deportada y piden que se haga justicia

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Video Mujer con DACA demanda al gobierno tras deportación ilegal a México

Llegó al país con su madre en 1998, con sólo 4 años. Yenniffer Natalia England consiguió el DACA y tenía permiso vigente hasta 2027. Su hermano Francisco England estuvo presente en el momento de su detención. “Su único delito fue querer comer unos tacos en familia, fuimos con su hija de 13 años y una patrulla nos dio el alto".

En ese momento vio que su licencia había expirado y los agentes le pidieron que les acompañase. El caso pasó al ICE y desde entonces está encerrada injustamente en el Centro de Detención El Valle”.

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Su hermano relata que desde entonces su hija tiene episodios de ansiedad. Conocen a otras familias que están en situación similar y que temen que sus seres queridos puedan ser deportados. “Yo les diría al ICE que piensen en las familias, y que se haga justicia, que frenen esta persecución injusta. Que piensen en los menores, en sus hijas y que dejen de traumatizar a familias. Mi hermana ha estado trabajando y contribuyendo con el país”, apela Fernando.

De hecho, la dreamer Natalia England comenzó su carrera en la salud como voluntaria en varios hospitales. En el peor momento de la pandemia de COVID estuvo también ayudando voluntariamente en varios centros de Nueva York. Contrajo la enfermedad y fue hospitalizada grave, incluso tuvo que ser intubada diez días y se recuperó rehabilitándose a sí misma. Trabajó en varios hospitales como asistente quirúrgica.

Desde el año 2019 pertenece a la asociación LUPE (La Unión del Pueblo Entero). Le ayudaron a renovar su permiso de trabajo y están dando asesoría legal a la familia tras su detención. “La historia de Yenniffer nos recuerda que DACA no es suficiente, necesitamos exigir una solución permanente”, recuerdan desde la asociación en un comunicado.

Han organizado una concentración para mañana miércoles 6 de mayo a las 9:00 CT en el centro de detención donde permanece retenida para pedir su liberación. A través de una campaña en redes reivindican también la labor de servicio que Yenniffer tuvo con la sociedad: “Cuando su madre le preguntó por qué seguía trabajando en el sector sanitario Yenniffer respondió que a ella le salvaron la vida y que sentía el compromiso con su comunidad de salvar a tantas personas como pudiera”.

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Su hermano cuenta que su madre y sus dos hijas menores están gravemente preocupadas, temen que pueda ser deportada injustamente. “Las hijas no quieren regresar a México, aquí se criaron y este es su hogar, la situación es muy angustiosa”.

Aseguran que pueden visitarla semanalmente y que acuden cada domingo. Mantienen la esperanza de que pronto pueda volver a su casa y a su vida aunque lamentan que muchas más familias están separadas sin ninguna causa que justifique lo que consideran detenciones arbitrarias que contravienen los derechos fundamentales de muchas familias.

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