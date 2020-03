Trabajadores domésticos buscan sobrevivir a la falta de empleo

Aproximadamente 2.5 millones de trabajadoras domésticas que no serán parte del estímulo económico se han organizado a través de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar y han recaudado más de 2.5 millones para ayudar a 10,000 trabajadoras y sus familias.

Sin embargo, personas como Dora Ornelas, de 51 años no son parte del grupo de beneficiarios. Ella perdió su trabajo el 12 de marzo cuando su patrón regresó de Italia.

Dora narró a Univision Noticias que el hombre le llamó para decirle: “Por tu propio bien y el de tu familia, ni te acerques a mi casa; pasaron tres días y me informó que ya no me iba a ocupar más y que tampoco podía pagarme”.