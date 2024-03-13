Cámara Baja vota a favor de un proyecto de ley que allana el camino para prohibir TikTok en EEUU

La Cámara de Representantes votó este miércoles un proyecto de ley que busca vetar en Estados Unidos a la red social TikTok, considerada por muchos políticos una amenaza para la seguridad nacional.

La potencial prohibición plantea un gran desafío para una de las aplicaciones de redes sociales más populares del mundo utilizada por 170 millones de estadounidenses, a menos que se separe de su empresa matriz china, ByteDance.

TikTok tendría unos cinco meses para separarse de ByteDance o se prohibiría a las tiendas de aplicaciones de todo Estados Unidos alojarlo en sus plataformas.

Aún no está claro cuál será el destino de la medida en el Senado. La votación fue de 352 a favor y 65 en contra. La aprobación del proyecto de ley en la Cámara Baja controlada por el Partido Republicano se produce cuando el expresidente Donald Trump ha manifestado su oposición a una prohibición.

TikTok está en el punto de mira de las autoridades estadounidenses desde hace varios meses, en medio de acusaciones de que esta red social permite al gobierno chino espiar y manipular a sus 170 millones de usuarios en Estados Unidos, lo que la compañía niega.

Desde China, el gobierno ha dicho que vetar TikTok en EEUU sería "darse un tiro en el pie". "Estados Unidos nunca ha encontrado pruebas de que TikTok amenace su seguridad nacional", subrayó este miércoles un portavoz de la diplomacia china, Wang Wenbin, quien denunció una campaña de "intimidación" contra la red social.

Prohibir TikTok "socavaría la confianza de los inversores internacionales (...) lo que sería como si Estados Unidos se disparara en el pie", advirtió durante una conferencia de prensa citada por AFP.



Sin embargo, esta misma semana, un informe entregado este lunes al Congreso por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, que coordina las 18 agencias de inteligencia de Estados Unidos, acusaba al gobierno chino de haber usado TikTok para influir en las elecciones de medio mandato de 2022 y advirtió que Pekín podría intentar interferir en los comicios de este año por su deseo de "ampliar las divisiones de la sociedad estadounidense".

Según el informe, el gobierno de China utilizó cuentas de la aplicación de origen chino TikTok para perjudicar a candidatos tanto del Partido Demócrata como del Republicano en 2022, en las que los demócratas obtuvieron mejores resultados de lo esperado al conservar el Senado y perder la Cámara Baja por pocos escaños.

Asimismo, con la vista puesta en el futuro, advierte que el Ejecutivo chino podría intentar influir en las elecciones de noviembre, en las que, además de renovarse la Cámara Baja y un tercio del Senado, si no hay sorpresas el presidente demócrata, Joe Biden, se enfrentará de nuevo con el exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021).

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos ya ha acusado anteriormente a China de intentar influir en sus elecciones, pero esta advertencia cobra mayor importancia porque llega en un momento de renovado debate en Washington sobre si debería prohibirse TikTok.

En cualquier caso, la aprobación del proyecto de ley en la Cámara este miércoles sería solo el primer paso. Para que se convierta en ley, debe pasar el Senado y allí planean someterla a una revisión exhaustiva. El líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que tendrá que consultar con los presidentes de los comités pertinentes para determinar el rumbo del proyecto.

Por su parte, el presidente Joe Biden ha dicho que si el Congreso aprueba la medida, la firmará.

¿Puede TikTok ser una herramienta del gobierno chino?

La votación de la Cámara está a punto de abrir un nuevo frente en la larga disputa entre los legisladores y la industria tecnológica.

Los miembros del Congreso han criticado durante mucho tiempo las plataformas tecnológicas y su influencia expansiva, y a menudo han chocado con los ejecutivos por las prácticas de la industria.

Pero al apuntar a TikTok, los legisladores están señalando una plataforma popular entre millones de personas, muchas de las cuales son más jóvenes, apenas unos meses antes de una elección.

Video "Muy alarmante": información financiera confidencial de creadores de contenido en TikTok estaría almacenada en China

Antes de la votación de la Cámara de Representantes, un alto funcionario de seguridad nacional de la administración Biden celebró el martes una reunión informativa a puerta cerrada con legisladores para discutir TikTok y las implicaciones para la seguridad nacional. Los legisladores están sopesando esas preocupaciones de seguridad con el deseo de no limitar la libertad de expresión en línea.

"Lo que hemos tratado de hacer aquí es ser muy reflexivos y deliberados sobre la necesidad de forzar una venta de TikTok sin otorgar ninguna autoridad al poder ejecutivo para regular el contenido o perseguir a cualquier empresa estadounidense", dijo el representante Mike Gallagher, el autor del proyecto de ley, cuando salió de la sesión informativa.

TikTok ha negado durante mucho tiempo que pueda utilizarse como herramienta del gobierno chino. La compañía ha dicho que nunca ha compartido datos de usuarios estadounidenses con las autoridades chinas y que no lo hará si se lo solicitan.

Hasta la fecha, Washington tampoco ha proporcionado ninguna evidencia de que TikTok ha compartido dicha información con las autoridades chinas. La plataforma tiene alrededor de 170 millones de usuarios en EEUU.

La sesión informativa de seguridad pareció cambiar pocas opiniones y, en cambio, solidificó las posiciones de ambas partes.

"Tenemos la obligación de seguridad nacional de evitar que el adversario más estratégico de Estados Unidos se involucre tanto en nuestras vidas", dijo el representante Nick LaLota, republicano por Nueva York.

Pero el representante Robert García, demócrata por California, cree que no se le ha compartido información convincente de que TikTok es una amenaza a la seguridad nacional. “Mi opinión, al salir de esa sesión informativa, no ha cambiado en absoluto”, afirmó.

“Esta idea de que vamos a prohibir, esencialmente, a los empresarios, a los propietarios de pequeñas empresas, la principal forma en que los jóvenes se comunican entre sí, me parece una locura”, dijo García.

“Nada de lo que escuchamos en la sesión informativa clasificada era exclusivo de TikTok. Son cosas que suceden en todas las plataformas de redes sociales”, dijo la representante Sara Jacobs, demócrata por California.

La extraordinaria velocidad con que se ha tramitado el proyecto de ley sobre TikTok

Los líderes republicanos han actuado rápidamente para impulsar el proyecto de ley después de su presentación la semana pasada. Un comité de la Cámara de Representantes aprobó la legislación por unanimidad, con 50 votos, incluso después de que sus oficinas se vieron inundadas de llamadas de usuarios de TikTok exigiendo que abandonaran el esfuerzo. Algunas oficinas incluso tuvieron que apagar los teléfonos.

Los legisladores de ambos partidos están ansiosos por confrontar a China en varios frentes. La Cámara formó un comité especial para centrarse en cuestiones relacionadas con ese país. Y Schumer ordenó a los presidentes de los comités que comenzaran a trabajar con los republicanos en un proyecto de ley bipartidista.

Los senadores se muestran abiertos al proyecto de ley sobre TikTok, pero sugirieron que no quieren apresurarse.

“No es para mí una cualidad redentora el hecho de que se esté avanzando muy rápido porque la historia muestra que se cometen muchos errores”, dijo el senador Ron Wyden, demócrata por Ore.

Al impulsar la legislación, los republicanos de la Cámara de Representantes también están creando una inusual distancia entre ellos y el expresidente Donald Trump, que busca otro mandato en la Casa Blanca.

Trump, quien como presidente promovió el veto a TikTok, ahora ha expresado su oposición al proyecto. El lunes dijo que aunque represente un riesgo para la seguridad nacional, prohibirla haría mucho más fuerte a Facebook, red a la que culpa por su derrota electoral en 2020 y llama "enemiga del pueblo".

Como presidente, Trump intentó prohibir TikTok mediante una orden ejecutiva que calificaba “la difusión en Estados Unidos de aplicaciones móviles desarrolladas y propiedad de empresas de la República Popular China (como una amenaza a) la seguridad nacional, la política exterior y economía de los Estados Unidos”. Los tribunales, sin embargo, bloquearon la medida.

Con información de AP, EFE y AFP.

