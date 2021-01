Con líderes encarcelados y Trump fuera de la Casa Blanca, ¿cuál es el futuro del grupo supremacista de los Proud Boys?

Así consta en varios canales a través de los cuales se comunican sus miembros, desde Telegram hasta la red social Gab, como pudo verificar el diario The New York Times . En ellos se han hecho llamados a dejar de participar en manifestaciones y protestas en nombre de Trump o del Partido Republicano . Entienden como una traición, o al menos como una muestra de debilidad, el hecho de que Trump condenara los hechos del Capitolio y que finalmente haya cedido el poder, mientras varios miembros del grupo ahora enfrentan cargos por lo sucedido el 6 de enero en la sede del Congreso.

A pesar de que algunos manifestantes lo solicitaron a través de cartas y declaraciones públicas, Trump finalmente no perdonó a ninguno de ellos antes de dejar la Casa Blanca.

Detenidos por los sucesos del Capitolio

No esperaban esa reacción de las autoridades

Cuando el presidente Trump dijo refiriéndose a los Proud Boys que "retrocedan y se mantengan listos" durante el primer debate presidencial en septiembre de 2020, este grupo recibió un tremendo respaldo y la frase "se convirtió en un grito de guerra para el grupo, que capitalizaron para publicidad, reclutamiento, mercadería y recaudación de fondos", dijo a Univision Noticias Stephanie Foggett, miembro del Soufan Center , un centro de estrategia no partidista que analiza los problemas de seguridad global y que ha llevado a cabo varios reportes sobre el terrorismo interno en Estados Unidos.

"Creo que las personas involucradas en el asalto al Capitolio el 6 de enero no esperaban que las fuerzas del orden reaccionaran de la misma manera que habrían reaccionado contra otro grupo de manifestantes", añadió Foggett, haciendo referencia al empoderamiento de este tipo de grupos de extrema derecha, envalentonados con la retórica del presidente Trump.

Crowdfundings cristianos

Una revisión de CNN encontró más de dos docenas de peticiones similares para recaudar fondos relacionados con los hechos del Capitolio el pasado 6 de enero . Actualmente, muchas de ellas no pueden encontrarse en la plataforma, incluida la de Tarrio.

Mirando al futuro

"No vamos a ir a ninguna marcha. Sugerimos que no vayan a estos eventos. No nos sentaremos de brazos cruzados durante los próximos cuatro años, pero podemos elegir nuestras batallas en el futuro", dijo el líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, tras los sucesos del Capitolio y la repercusión que han tenido.