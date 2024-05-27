Más de 20 muertos tras las tormentas y tornados del fin de semana: continuará el mal tiempo durante el Memorial Day

Video Las imágenes de destrucción tras el paso de tormentas en Texas, Arkansas y Oklahoma

Tras el trágico fin de semana en que al menos 22 personas murieron por el paso de potentes tornados por Texas, Oklahoma y Arkansas, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica que la amenaza se desplaza hacia el este, con más tormentas desde la mesta de las Ozark hasta el valle de Ohio y Tennessee.

Las muertes se reportaron en cuatro estados, incluidos ocho en Arkansas, siete en Texas, dos en Oklahoma y cinco en Kentucky.

PUBLICIDAD

Más de 120 millones de personas estaban este lunes bajo alertas climáticas extremas y un elevado número seguía sin electricidad.

Los tornados, algunos fuertes, y granizos de gran tamaño, seguían siendo las principales preocupaciones este lunes, antes de pasar a una amenaza generalizada de vientos severos durante la noche, señala el NWS en un boletín. "Las fuertes lluvias asociadas crearán numerosas áreas de inundaciones repentinas", agregó la agencia.

Así concluyó un fin de semana largo marcado por los tornados y tormentas extremas que golpearon Texas, Arkansas, Oklahoma y Kentucky entre la noche del sábado y el domingo, dejando un saldo de al menos 18 fallecidos, decenas de heridos y cientos de miles de personas sin electricidad.

Solo el sábado, el NWS confirmó hasta 25 tornados. La madrugada de este lunes, más de 460,000 usuarios seguían sin electricidad en Arkansas, Missouri, Kentucky, Virginia y Virginia Occidental, entre otros estados afectados por las tormentas, según la web de monitoreo PowerOutage.us.

Esto ocurre cuando más de 25 millones de personas están bajo alertas de calor, sobre todo en el sur y este de Texas, el centro de Louisiana y Mississippi y el sur de Florida.

Al menos 22 muertos en Texas, Arkansas, Oklahoma y Kentucky

En Arkansas, las autoridades informaron el deceso de ocho personas y en Texas murieron al menos siete personas, incluidos cuatro menores. Dos personas murieron en Oklahoma y cinco víctimas fatales se registraron en Kentucky.

PUBLICIDAD

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, que anteriormente declaró el estado de emergencia, dijo en una conferencia de prensa el lunes que cinco personas habían muerto en su estado. La quinta muerte fue un hombre de 54 años que sufrió un ataque cardíaco mientras cortaba árboles caídos en el condado de Caldwell, en el oeste de Kentucky.

Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó una declaración de desastre para más de un tercio de los condados. "Estamos atravesando una pérdida de vidas desgarradora, incluida la angustia de una familia que perdió a sus niños de 2 y 5 años", señaló el gobernador.

Abbott reportó también que decenas de viviendas fueron destruidas.

Video Cerca de 500 viviendas y negocios destruidos: imágenes de los estragos que dejó un tornado en Temple, Texas



Toda la destrucción del fin de semana viene a dar continuidad a un sombrío mes de letales fenómenos meteorológicos en la zona central del país.

Al menos cinco personas murieron y decenas resultaron heridas por tornados en Iowa la semana pasada. La temporada de tornados ha sido especialmente mala, en un momento en el que el cambio climático contribuye a la fuerza de las tormentas en todo el mundo.

Abril fue el segundo mes con más tornados jamás registrado en Estados Unidos.



Harold Brooks, científico veterano en el Laboratorio Nacional de Tormentas Graves en Norman, dijo que la serie de tornados de los últimos dos meses se debía a un patrón persistente de aire cálido y húmedo.

Con información de EFE y AP.

Mira también: