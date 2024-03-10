Cambiar Ciudad
Cillian Murphy, por 'Oppenheimer', y Emma Stone, por 'Poor Things', ganan el Oscar a mejores actores

Aquí puedes revisar la lista de ganadores de los premios Oscar 2024.

Por:Univision
Video ¿La Academia de Artes es machista por no nominar a Margot Robbie a los Oscar? El análisis en Línea de Fuego

'Oppenheimer' triunfó el domingo en la gala de los Oscar al ganar siete premios, incluido el de mejor película y mejor interpretación masculina, para su protagonista, Cillian Murphy. En la categoría femenina, Emma Stone fue galardonada por su papel en 'Poor Things'.

La noche estuvo marcada por las protestas por la guerra en Gaza frente al Dolby Theatre de Los Ángeles. Además, Hollywood llegaba a su gran noche sus propias inquietudes, pues el año cinematográfico 2023 se definió por las huelgas de guionistas y actores, que ven amenazado el futuro de la industria por el streaming, la inteligencia artificial y los gustos cambiantes de los públicos.

La academia nominó ampliamente películas como ‘Killers of the Flower Moon’ (‘Los asesinos de la luna’) y ‘Poor Things’ (‘Pobres criaturas’), pero recibió con los brazos abiertos tanto a ‘Oppenheimer’, la principal nominada con 13 menciones, como a ‘Barbie’ de Greta Gerwig, el mayor éxito de taquilla del año con más de $1,400 millones recaudados por ventas de entradas.

Aquí puedes ver la lista de ganadores de los premios Oscar:

  • Mejor película

'Oppenheimer'

  • Actor principal

Cillian Murphy, 'Oppenheimer'

  • Actriz principal

Emma Stone, 'Poor Things'

  • Actor de reparto

Robert Downey Jr., 'Oppenheimer'

  • Actriz de reparto

Da’Vine Joy Randolph, 'The Holdovers'

  • Dirección

Christopher Nolan, 'Oppenheimer'

  • Efectos visuales

'Godzilla Minus One'

  • Edición

Jennifer Lame, 'Oppenheimer'

  • Documental corto

'The Last Repair Shop'

  • Documental largo

'20 Days in Mariupol'

  • Cinematografía

Hoyte Van Hoytema, 'Oppenheimer'

  • Canción original

'What Was I Made For?' de 'Barbie'

  • Corto animado

'WAR IS OVER! Inspired by the Music of John & Yoko'

  • Filme animado

'The Boy and the Heron'

  • Guion original

'Anatomy of a Fall', Justine Triet and Arthur Harari

  • Guion adaptado

'American Fiction', Cord Jefferson

  • Maquillaje

'Poor Things', Nadia Stacey, Mark Coulier y Josh Weston

  • Diseño de producción

'Poor Things', James Price, Shona Heath y Zsuzsa Mihalek

  • Vestuario

'Poor Things', Holly Waddington

  • Filme internacional

'The Zone of Interest' (Reino Unido)
