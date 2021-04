“Nos dieron a otra bebé”: pareja hispana cree que un hospital le entregó a la hija de otra persona

Estos inmigrantes mexicanos sospechan que su verdadera hija está en otro hogar y advierten que no descansarán hasta encontrarla. “Cambiaron a las niñas, nos dieron a otra bebé”, dice Guadalupe Vélez en una entrevista con Univision Noticias. “Yo no estoy tranquila, quiero saber qué pasó”.

“Es solo un día de diferencia y no se parecen”, insiste Vélez, una ama de casa de 31 años. “La güerita (la bebé del video tomado el día del parto) tiene la carita redonda y la morenita (como aparece en las fotos posteriores) no. Una tiene las piernas más largas que la otra”, juzga ella.

Su esposo Mario Barrales, de 31 años, suma otro aspecto a sus deducciones, el sentimental. “Yo no sentía esa atracción. Yo dije: esta niña no es de nosotros. No sentí lo mismo como cuando abrazo a mis dos hijos. No tenía ese sentimiento”, relata entre sollozos.