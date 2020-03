¿Otro lunes negro? La propagación del coronavirus y el desplome del petróleo enervan a los mercados

"Se está viendo que, sobre todo el coronavirus, está afectando la demanda de los consumidores y eso puede provocar que muchas empresas quiebren si es que no tienen suficiente recursos para mantenerse por un periodo de baja liquidez", agregó.

"Dado que en este país mucha gente no tiene seguro o necesita trabajar todos los días, si el brote se hace mayor, esa gente a va tener dificultades financieras y si no hay ayudas para que las empresas no comiencen a despedir gente esto genera una caída del consumo, que es lo que ha mantenido esta economía creciendo. Si eso se detiene, se detiene toda la economía".