“Nos da miedo ir a trabajar”: los preocupantes contagios en tortillerías y empacadoras de carne en California

LOS ÁNGELES, California.- José Guzmán llegó a pensar que no saldría vivo del hospital. Ocho días estuvo aislado, soportando los intensos dolores por el coronavirus sin más compañía que el personal médico. “Lo más triste es que estaba solo, sin ver a mi familia. No había nadie a mi lado y se me vinieron muchas cosas a la cabeza”, contó en una entrevista con Univision Noticias.