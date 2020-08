“No hay dinero en la alcancía”: El plan de desempleo de Trump no funciona para California, dice el gobernardor Gavin Newsom

“¿De dónde vamos a sacar más dinero?”, dijo a Univision Noticias la senadora estatal de California, María Elena Durazo. “El presidente comprometió fondos del estado, pero él solamente puede comprometer fondos federales; él no tiene autoridad para decidir qué pueden o qué no pueden pagar los estados”.

“Donald Trump no entiende nada de matemáticas básicas ni de los presupuestos de los estados”, dijo a Univision Noticias el asambleísta Miguel Santiago , de Los Ángeles, “Nosotros firmamos en junio el presupuesto de 2021 y ese dinero ya ha sido asignado; nosotros no podemos fabricar dinero, pero el gobierno federal sí”.

El asambleísta Santiago añadió que, si bien terminó el subsidio federal de $600, la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump “no sabemos si es legal, porque la tradición indica que necesita del apoyo del Congreso, y eso no lo hemos visto”.

El legislador consideró que el dinero del presupuesto total de $102,000 millones aprobado en California “podría moverse, pero nunca haríamos recortes drásticos a programas de asistencia social para personas mayores que tienen dinero para comer, a familias que no pueden pagar la renta o a niños que requieren cobertura de seguro médico y de alimentación”.

“La orden del emperador”

“California ya no tiene más dinero, está demasiado endeudado como muchos otros estados y no podría pagar el 25% de lo que pide el gobierno federal; es una bestialidad de dinero que tendría que desembolsar, y la pregunta es ¿De dónde va a salir?” dijo a Univision Noticias el economista Carlos Guamán , presidente de la Corporación El Triunfo,de Santa Ana, California. “Es como que el emperador (Donald Trump) ha dicho: yo te ordeno que hagas esto y tienes que sacar el dinero de donde puedas para aprobar mi propuesta”.

El economista dijo que la orden ejecutiva del presidente Trump se asemeja también a alguien que es invitado a una fiesta “y el anfitrión le pide que, para poder estar allí tiene que aportar la carne asada, pero ¿Qué tal si usted no quiere ir a la fiesta? Eso a él no le importa, de todas maneras, quiere que usted pague por la carne asada, le guste o no le guste".