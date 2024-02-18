Matan a dos policías y a un paramédico en Minnesota; el presunto atacante también murió

Video Un cadáver y 30 restos cremados: el macabro hallazgo en una casa tras un desalojo

Una llamada desesperada de ayuda desde una casa en los suburbios de Minneapolis a primeras horas del domingo concluyó con la muerte de dos agentes de policía y un bombero paramédico que fueron tiroteados por un hombre que también falleció en el incidente, dijeron las autoridades.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo en Facebook que, además de los fallecidos, otros agentes resultaron heridos.

El tiroteo tuvo lugar en un vecindario de Burnsville, Minnesota, el cual fue rodeado de vehículos policiales que mantenían a la prensa y al público alejados del lugar del tiroteo. La Asociación de Policías y Agentes de Paz de Minnesota confirmó la muerte de los dos policías de Burnsville y del socorrista.

La asociación también dijo que se negoció durante horas con el sospechoso, hasta que un equipo SWAT entró en la vivienda. Dentro de la residencia había siete niños. Hasta el momento se desconoce si alguno de los niños resultó herido.

De momento no se han dado a conocer detalles sobre cómo murió el sospechoso.

“Tenemos el corazón roto. Nuestra comunidad policial está desconsolada. Estamos desolados por esta horrible pérdida”, declaró Brian Peters, director ejecutivo de la Asociación de Policías y Agentes de Paz de Minnesota, que representa a los profesionales de seguridad pública en el estado.

"Necesito una ambulancia"

El tiroteo se produjo en un frondoso vecindario de casas de dos plantas. Un vehículo blindado de la policía estacionado en las inmediaciones presentaba impactos de bala en el parabrisas, pero no se confirmó si fueron resultado del incidente. La calle estaba repleta de vehículos de policía, bomberos y ambulancias.

La policía de Burnsville, los bomberos y funcionarios de la ciudad, incluido el alcalde, no respondieron de inmediato a mensajes telefónicos o correos electrónicos de The Associated Press en busca de comentarios.

Las grabaciones del escáner de la policía en Broadcastify.com captan a un hombre agitado que dice: “Necesito una ambulancia”, mientras tiene dificultades para recuperar el aliento. Más tarde se puede oír a alguien hablar de tres personas que estaban siendo colocadas en ambulancias, pronunciando la palabra “crítico”.

“Nunca debemos dar por sentada la valentía ni los sacrificios que nuestros agentes de policía y personal de emergencias realizan a diario”, dijo Walz. “Mi corazón está hoy con sus familias y todo el estado de Minnesota está con Burnsville”.

