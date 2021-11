Iba al funeral del hermano con su hija mestiza, terminó acusada de "tráfico humano" y ahora ella señala a Southwest de "racismo"

"Soy una mujer blanca que no ha tenido que lidiar con racismo en su vida, tengo lo que llaman 'privilegios blancos'. Pero una madre negra o un padre latino en la misma situación que pasamos nosotras hubieran sido tratados mucho más agresivamente y no hubieran sido escuchado por los medios tanto como yo. Por eso estoy hablando porque no se le puede hacer esto a nadie", concluyó.