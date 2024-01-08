Por esta razón Alaska Airlines había suspendido los vuelos sobre el agua en el avión que perdió fuselaje en pleno vuelo

Video Un agujero en pleno vuelo: así fue el terrorífico momento en que una ventana se desprendió de un avión de pasajeros

El avión de Alaska Airlines que perdió parte de su fuselaje en pleno vuelo mientras sobrevolaba Oregon no estaba siendo usado en vuelos a Hawaii después de que una luz de advertencia que pudo haber indicado problemas de presurización se encendió en tres vuelos diferentes, dijo una funcionaria federal.

Alaska Airlines entonces dejó de programar vuelos largos sobre el agua para ese avión "para que así pudiese regresar muy rápido a un aeropuerto" si la luz de advertencia reaparecía, detalló Jennifer Homendy, jefa de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por su sigla en inglés).

PUBLICIDAD

Homendy aclaró que la luz de presurización posiblemente no tuvo relación con el incidente del viernes, en el que un panel de una puerta se desprendió en pleno vuelo de un Boeing 737 Max 9. Ello ha llevado a las autoridades federales de Estados Unidos a dejar en tierra a decenas de aviones de este tipo, añadiendo otro episodio a la problemática historia de la línea de aviones Max de Boeing.

El avión volaba de Portland a San Bernardino, California, pero minutos después del despegue se le desprendió un panel dejando un gran agujero en la aeronave y despresurizando la cabina, por lo que tuvo que aterrizar de emergencia en el mismo aeropuerto.

El incidente provocó la apertura de una investigación de parte de la Administración Federal de la Aviación (FAA) y la NTSB, que el domingo anunció que habían encontrado el panel desprendido de la aeronave, lo cual será clave en determinar qué paso.

Esto es lo que debe saber sobre el avión involucrado en este aterrador incidente, así como el modelo y el fabricante y lo que viene a continuación.

¿Qué ocurrió en el vuelo de Alaska Airlines?

El vuelo 1282 de Alaska Airlines llevaba a 177 personas a bordo de un avión Boeing 737 Max 9: 171 pasajeros y seis tripulantes. Había despegado del Aeropuerto Internacional de Portland y unos minutos después, a 16,000 pies de altura, se desató el caos después de que reventara un panel de la aeronave, dejando un gran agujero.

Tras desprenderse una parte del fuselaje, uno de los pilotos declaró una emergencia y pidió autorización para descender a 10,000 pies de altura, punto en el que el aire tiene suficiente oxígeno para respirar con seguridad.



En medio del caos, y con máscaras de oxígeno puestas, los pasajeros aplaudieron cuando el avión finalmente consiguió aterrizar de vuelta en el mismo aeropuerto del que había salido, unos minutos después. Una vez detenida la aeronave, los bomberos recorrieron los pasillos y pidieron a los pasajeros que permanecieran en sus asientos mientras atendían a los heridos.

PUBLICIDAD

Afortunadamente, y a pesar de la gravedad de lo ocurrido, no hubo que lamentar pérdida de vidas ni heridos graves.

¿Cómo han respondido las autoridades federales?

La FAA ordenó la inmovilización de los Boeing 737 Max 9 operados por aerolíneas estadounidenses o que llegan al país por aerolíneas extranjeras hasta que sean inspeccionados. La orden de emergencia afecta a 171 aviones en todo el mundo.

Por su parte, la NTSB comenzó una investigación que probablemente durará meses y se centrará en el panel que cubría la puerta desprendida. Los funcionarios de la NTSB llegaron el sábado a Portland, para comenzar el trabajo. La presidenta de la Junta, Jennifer Homendy, dijo que los investigadores examinarán la compuerta, así como sus bisagras y otras partes.

Según expertos independientes, el examen de los daños en la puerta será crucial para la investigación.

“Lo bueno del metal es que pinta un cuadro, cuenta una historia”, dijo a la AP Anthony Brickhouse, profesor de investigación de accidentes en la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle en Daytona Beach, Florida.

¿Cómo han respondido las aerolíneas y el fabricante tras el incidente?

Alaska Airlines ha puesto en tierra toda su flota de 65 737 Max 9 para inspecciones y mantenimiento. Inicialmente, la aerolínea suspendió el uso de 18 de sus Max 9 en servicio el sábado porque habían recibido inspecciones en profundidad como parte de controles de mantenimiento recientes. Pero la aerolínea retiró esos aviones del servicio el sábado por la noche para cumplir con una directiva de la FAA de que todos los operadores de Max 9 realicen inspecciones específicas.

PUBLICIDAD

Alaska Airlines dijo que canceló 170 vuelos del domingo, lo que afectó a 25,000 pasajeros, y que espera que las cancelaciones continúen durante la primera mitad de la semana. La aerolínea ha dicho que los pasajeros cuyos vuelos sean cancelados serán trasladados al siguiente vuelo disponible, pero también pueden solicitar un cambio o un reembolso sin incurrir en cargos bajo una política de viaje flexible.

United Airlines, el mayor operador mundial de Boeing 737 Max 9, dejó en tierra toda su flota de 79 aviones de ese tipo y busca “aclarar el proceso de inspección y los requisitos para devolverlos” al servicio. United dijo que canceló 90 vuelos debido a la suspensión del servicio el sábado y unos 180 el domingo. La aerolínea explicó que estaba trabajando para acomodar a los pasajeros en otros vuelos y había evitado cancelar unos 85 vuelos el domingo cambiando a otros tipos de aviones.



Alaska y United son las dos únicas aerolíneas de pasajeros estadounidenses que operan aviones Max 9. Las compañías operan casi dos tercios de los 215 aviones Max 9 en servicio en todo el mundo, según la firma de análisis de aviación Cirium. Otras seis aerolíneas utilizan el Max 9: Copa Airlines de Panamá, Aeroméxico, Turkish Airlines, Islandiaair, Flydubai y SCAT Airlines en Kazajistán, según Cirium.

Copa dijo que había suspendido temporalmente el uso de 21 Boeing 737 Max 9 para cumplir con la orden de la FAA.

Por su parte, el fabricante, Boeing, con sede en Arlington, Virginia, emitió un breve comunicado diciendo "lamentamos profundamente el impacto que este evento ha tenido en nuestros clientes y sus pasajeros". Boeing dijo que apoyaba la decisión de la FAA de exigir inspecciones inmediatas y que estaba brindando ayuda técnica a los investigadores.

PUBLICIDAD

¿Cuál es la pieza que se desprendió y qué pasó con ella?

Los investigadores dijeron el domingo que habían encontrado la parte del fuselaje quese desprendió y esperaban que proporcionara evidencia física de lo que causó el problema. La pieza fue hallado por un maestro de escuela identificado como Bob, quien la encontró en su patio trasero y envió dos fotografías a la agencia.

El enorme agujero en el costado del avión de Alaska Airlines se abrió donde Boeing coloca un llamado 'tapón' para cubrir una salida de emergencia que la configuración encargada por la aerolínea no utiliza.

Video Encuentran la pieza del avión de Alaska Airlines que se desprendió en pleno vuelo: esto es lo que se sabe



Algunos Boeing 737 más grandes tienen salidas de emergencia en el fuselaje detrás de las alas para cumplir con un requisito federal de que los aviones estén diseñados para que los pasajeros puedan evacuar en 90 segundos incluso si la mitad de las salidas están bloqueadas. Pero en los vuelos más pequeños, como el vuelo de Alaska Airlines en el que ocurrió en el incidente, esa puerta se cubre con un panel o tapón, llamado plug-door en inglés.

Estos paneles se encuentran en la mayoría de los aviones Boeing 737 Max 9. Todos los aviones que la FAA ordenó poner en tierra tienen esos paneles instalados.

En esta fotografía publicada por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, el investigador a cargo de la NTSB, John Lovell, examina el área del tapón del fuselaje desprendido en el vuelo 1282 de Alaska Airlines. Imagen AP

¿Por qué el avión del Alaska Airlines no estaba haciendo vuelos largos?

El avión que perdió una pieza del fuselaje el pasado viernes no estaba siendo utilizado para vuelos a Hawaii porque una luz de advertencia que podría haber indicado un problema de presurización se había encendido en tres vuelos diferentes, informó el domingo Homendy.

PUBLICIDAD

Alaska Airlines decidió restringir los vuelos largos sobre el mar para que el avión “pudiera regresar muy rápidamente a un aeropuerto” si la luz de advertencia reaparecía, detalló Homendy, pero agregó que esa luz de presurización podría no estar relacionada con el incidente del viernes de la plug-door.

El avión salió de la línea de ensamblaje y recibió su certificación hace dos meses, según registros en línea de la FAA. Ha estado en 145 vuelos desde que entró en servicio comercial el 11 de noviembre, dijo FlightRadar24, otro servicio de seguimiento. El vuelo desde Portland era el tercero de ese día.

¿Qué tan seguro es volar en uno de estos aviones?

Los funcionarios federales y los ejecutivos de las aerolíneas promocionan constantemente la seguridad de los viajes aéreos. No ha habido un accidente fatal de un avión comercial estadounidense desde 2009, cuando uno de Colgan Air operado para Continental se estrelló cerca de Buffalo, Nueva York, matando a las 49 personas a bordo y una en tierra.

Sin embargo, un aumento de los incidentes entre aviones en aeropuertos estadounidenses el año pasado llevó a la FAA a convocar una “cumbre de seguridad” en la que los funcionarios alentaron a las aerolíneas y a los pilotos a redoblar su atención para volar de forma segura.



El incidente también ha renovado las dudas sobre la seguridad del Max, la versión más nueva del histórico 737 de la compañía. Hay dos versiones del avión en servicio: el Max 8 y el Max 9, que es el más grande de los dos.

PUBLICIDAD

Los reguladores de todo el mundo suspendieron los aviones Max 8 en tierra durante casi dos años después de que un vuelo de Lion Air se estrellara en Indonesia en 2018 y un Max 8 de Etiopía se estrellara en 2019. Boeing cambió un sistema de control de vuelo automatizado implicado en los accidentes.

El año pasado, la FAA dijo a los pilotos que limitaran el uso de un sistema antihielo en el Max en condiciones secas debido a la preocupación de que las válvulas de entrada alrededor de los motores pudieran sobrecalentarse y romperse, posiblemente impactando al propio avión. Y en diciembre Boeing dijo a las aerolíneas que inspeccionaran los aviones en busca de un posible perno flojo en el sistema de control del timón.

Sin embargo, esos problemas pasados no están relacionados con el del viernes, que es un evento extremadamente raro en los viajes aéreos.

Anthony Brickhouse, profesor de seguridad aeroespacial en la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, dijo que es demasiado pronto para decir si la explosión involucró un problema con los Max 9 o con ese vuelo específico. Brickhouse declaró que los pasajeros deben tener confianza en que los reguladores y las aerolíneas se asegurarán de que los Max 9 en tierra sean seguros antes de devolverlos al servicio.

Otros aviones con piezas desprendidas

Según Brickhousem, fue una suerte que la emergencia ocurriera poco después del despegue, cuando todos los pasajeros estaban sentados con los cinturones de seguridad puestos. Pero dijo que eso no significa que los pasajeros deban tener miedo de abandonar sus asientos una vez que el piloto apaga la señal de 'abróchese el cinturón de seguridad' porque es muy poco probable que se abran agujeros en los fuselajes de los aviones.

PUBLICIDAD

En 1988, una tripulante de cabina de Aloha Airlines salió despedida de la cabina de un Boeing 737 sobre el océano Pacífico después de que una parte del techo de 18 pies de largo se desprendiera. En ese caso se culpó a la fatiga del metal, lo que llevó a reglas más estrictas para que las aerolíneas inspeccionaran y repararan grietas microscópicas en el fuselaje.

"Cuando los pasajeros abordan un vuelo, deben sentirse seguros de que el avión en el que vuelan es seguro", dijo Brickhouse.

En 2018, una pasajera de un avión de Southwest Airlines murió cuando un trozo de la carcasa del motor explotó y rompió la ventana junto a la que estaba sentada. Ese incidente involucró a una versión anterior del Boeing 737, no a un Max.

Mira también: