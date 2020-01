'Inaceptable': organismos oficiales se critican por no implementar recomendaciones de seguridad en helicópteros

Funcionarios de la FAA consideraron que el sistema “podría activar demasiadas falsas alarmas que podrían restar seguridad”, en su decisión de no requerir la inclusión del TAWS.

Esa decisión, a juicio de Homendy fue calificada como “inaceptable” , durante la rueda de prensa del martes. Sin embargo, la NTSB no ha presionado para que se efectúen los cambios.

Descenso en picada

La tragedia del mar Báltico

La propuesta que nunca se implementó

Jennifer Homendy dijo que el helicóptero Sikorsky S-76B que se precipitó a tierra, el domingo, a las 9:45 a.m., no tenía una grabadora de voz de cabina ni una grabadora de datos de vuelo digital ni el sistema TAWS que no hubiera podido evitar el accidente, pero “pudo haber ayudado a proporcionar información al piloto en qué terreno estaba volando”.