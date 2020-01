Identifican el cadáver de Kobe Bryant como uno de los fallecidos en el accidente del helicóptero

Al tiempo que investigadores federales de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) continuaban revisando los restos del accidente de helicóptero que se desplomó a tierra el domingo en Calabasas, al noroeste de Los Ángeles y causó la muerte del ex estelar basquetbolista Kobe Bryant, su hija Gianna, de 13 años y otros siete tripulantes, los médicos forenses del condado de los Ángeles identificaron oficialmente al exbasquetbolista Kobe Bryant como una de las v´íctimas.

A pesar de que las autoridades no han dado a conocer oficialmente la identidad de las víctimas, a nivel público ya se conocen: Bryant, de 41 años y su hija Gianna; el piloto de la nave, Ara Zobayan, de 50 años; John Altobelli, de 56 años, entrenador de beisbol en Orange Coast College de la ciudad de Costa Mesa, en el condado de Orange, su esposa Keri, de 46 años y su hija de 13 años, Alyssa, compañera de equipo de Gianna.

“Pasé la mayor parte de mi día en el lugar del accidente; buscamos componentes importantes como cajas de cambios y pudimos para verificar que el piloto tenía un iPad y pudimos recuperar un teléfono celular. No pudimos identificar si pertenecían al piloto”, dijo Homendy. “También localizamos registros de material que no vamos a discutir porque no lo hemos examinado eso; descubrimos la calidad del aire, el peso y el balance y todo lo que esperábamos hallar”.