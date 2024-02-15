Cuál es la "grave amenaza" a la seguridad nacional de EEUU que denuncia un congresista

El representante republicano por Ohio, Mike Turner, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, causó un gran revuelo y preocupación entre sus colegas el miércoles al enviarles un correo electrónico en el que alertaba sobre "una grave amenaza a la seguridad nacional" y llamaba al gobierno federal a desclasificar información para poder discutir en el Congreso cómo responder.

En el mensaje, Turner detalla que su comité identificó una "cuestión urgente respecto a una desestabilizadora capacidad militar extranjera" y que esta información debería conocerse y debatirse entre todos los responsables políticos del Congreso de EEUU.

La noticia llegó rápidamente a los medios de prensa y aunque ni Turner ni la Casa Blanca quisieron dar más detalles sobre esa información, medios como ABC, CNN o The New York Times, citando a fuentes relacionadas con las deliberaciones en el Congreso, reportaron que se trata de un esfuerzo de Rusia para mandar armas nucleares al espacio.

Te explicamos qué es la "grave amenaza" de la que alertó el congresista en qué consiste y cuán grave es realmente para la seguridad de Estados Unidos y global.

¿Cuál es la amenaza que denunció el representante Turner?

Como entre otros informó ABC News, la amenaza denunciada por el representante Turner tiene que ver con capacidades militares de Rusia y sus esfuerzos por desplegar armas nucleares en el espacio, lo cual violaría el Tratado del Espacio Exterior de 1967, que prohíbe poner en órbita cualquier arma nuclear o de destrucción masiva.

Rusia no necesariamente estaría buscando lanzar un arma nuclear contra la Tierra sino, de acuerdo con un reporte de CNN que cita fuentes familiarizadas con esta información de inteligencia, el Kremlin estaría buscando desplegar un sistema nuclear antisatélite en el espacio.

Esto representa una amenaza para todo lo que dependa de la extensa red de satélites de Estados Unidos y otros países, empezando por las telecomunicaciones.

¿En qué consiste esta supuesta tecnología de Rusia?

Tres funcionarios estadounidenses dijeron a CNN que esta nueva "capacidad militar" de Rusia aún no está en órbita y de hecho, todavía sigue en desarrollo.

Según los funcionarios, no está claro hasta qué punto ha progresado la tecnología ni en qué consiste exactamente, si se trata de una capacidad antisatélite de propulsión nuclear o directamente de un arma nuclear en sí.

Un funcionario dijo bajo anonimato al diario The Washington Post que el gobierno ruso ha experimentado con el uso de explosiones nucleares o energía dirigida para desactivar satélites.

Un informe de 2022 de la Agencia de Inteligencia de Defensa sobre seguridad espacial afirmaba que durante años Rusia ha estado buscando vías y tecnologías para neutralizar los sistemas espaciales militares y comerciales de EEUU.

En 2020, Rusia probó un arma antisatélite espacial con sofisticadas capacidades que tendría la capacidad tanto de dar servicio e inspeccionar a satélites amigos como de atacar satélites enemigos.

¿Cuán grave es esta "amenaza"?

Tras todo el revuelo que ocasionó el miércoles el mensaje del representante Turner, varios miembros del Congreso que habían recibido esa información de inteligencia se apresuraron a decir que dicha capacidad militar rusa no representa una amenaza inmediata para Estados Unidos.

El presidente de la Cámara de Representantes, el también republicano Mike Johnson, declaró a la prensa tras conocerse el mensaje que "no hay motivo de alarma" y que conocía la información desde al menos enero. Por su parte, el representante demócrata Jim Himes, líder de su partido en el Comité de Inteligencia, dijo en un comunicado que esta información "es importante, pero no es motivo de pánico".

Sin embargo, expertos aseguran que de desplegarse una tecnología así en el espacio, podría destruir las comunicaciones civiles, la vigilancia espacial, y las operaciones de comando y control de EEUU y sus aliados. Un exfuncionario estadounidense dijo que por el momento EEUU no tiene capacidad para contrarrestar un arma semejante y defender sus satélites, citó The New York Times.

Hans Kristensen, director del Proyecto de Información Nuclear de la Federación de Científicos Estadounidenses, dijo a CNN que un arma antisatélite colocada en órbita alrededor de la Tierra representaría un peligro significativo para los satélites de comando y control nucleares de Estados Unidos, ya que el país depende de esos satélites para garantizar un control constante y fluido sobre su arsenal nuclear.

De acuerdo con Kristensen, otros países han probado armas antisatelitales en el pasado, pero esto sería una escalada. EEUU ha dicho en otras ocasiones que reaccionaría "muy enérgicamente" a un ataque a sus satélites.

Reacciones al mensaje de alarma

Tras el mensaje de Turner, que emplazaba personalmente a Biden a desclasificar la información "para que el Congreso, la administración y aliados puedan discutir abiertamente las acciones necesarias para responder", Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, declaró que no entendía este mensaje del representante cuando ellos tenían planificado reunirse en los próximos días.

Desde el Comité de Inteligencia del Senado, la otra cámara del Congreso, dijeron que han estado siguiendo el asunto.

"Seguimos tomando este asunto en serio y estamos discutiendo una respuesta adecuada con la administración", dijeron en un comunicado el senador Mark Warner, demócrata que preside el comité, y el senador Marco Rubio, vicepresidente republicano del panel.

"Mientras tanto, debemos ser cautelosos a la hora de revelar fuentes y métodos que puedan ser clave para preservar una gama de opciones para la acción estadounidense", agrega la comunicación.

Por su parte, Rusia no perdió oportunidad para criticar a Estados Unidos y su apoyo a Ucrania. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, dijo que tales afirmaciones eran solo una artimaña destinada a hacer que el Congreso de EEUU apruebe más ayuda para Ucrania.

"Es obvio que Washington está tratando de obligar al Congreso a votar sobre el proyecto de ley de ayuda por las buenas o por las malas", declaró Peskov.

