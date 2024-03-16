Capturan al sospechoso de matar a tres personas a tiros en Philadelphia

Video Hombre que mató a tres familiares en Filadelfia, incluida su hermana menor, es arrestado en Nueva Jersey

Un sospechoso "extremadamente peligroso" fue detenido este sábado tras presuntamente haber provocado la muerte a tres miembros de su familia en dos tiroteos, anunció la policía de Nueva Jersey, tras un esfuerzo de varias horas para capturarlo.

Andre Gordon, de 26 años, "se entregó pacíficamente", aseguró a la agencia AFP Lisette Ríos, portavoz del Departamento de Policía de Trenton, la capital de Nueva Jersey, tras un episodio que desencadenó órdenes de resguardo para habitantes de dos estados del país.

Las autoridades dijeron que Gordon, quien se cree que es una persona sin hogar, comenzó el día robando un automóvil en Trenton antes de conducir unos 65 kilómetros hasta una vivienda en el suburbio de Levittown, al norte de Philadelphia, en el vecino estado de Pensilvania.

Allí, la policía identificó a dos víctimas fatales del sospechoso: su madrastra de 52 años y su hermana de 13.

Otras tres personas lograron esconderse "mientras él recorría la casa buscándolos", dijo a los periodistas la fiscal de distrito del condado de Bucks, Jennifer Schorn.

El sospechoso luego condujo hasta otra residencia cercana donde disparó y mató a una mujer de 25 años con la que tiene dos hijos, antes de usar la culata de su rifle para golpear a la madre de la víctima.

Tras esos hechos, Gordon robó una camioneta en el estacionamiento de una tienda cercana para volver a cruzar la frontera estatal hasta Trenton. El dueño del vehículo no resultó herido, según Nelson Whitney, alguacil de Falls Township, Pennsylvania

"Extremadamente peligroso"

La policía cree que, una vez en Trenton, el sospechoso se atrincheró en una vivienda de tres niveles.

Whitney había dicho que se creía que el hombre estaba armado con un rifle de asalto tipo AR-15, y lo describió como "extremadamente peligroso".

"Andre, aléjese de las ventanas. Sabemos que está adentro, si quiere rendirse llame ahora al 911", le dijo la policía a través de un megáfono. "Usted es un hombre joven, tiene mucho por vivir".

Más tarde, Gordon fue "ubicado en otro sitio de Trenton", afirmó la portavoz Ríos.

El director de la Policía de Trenton dijo que Gordon no sufrió heridas y que iba caminando por la calle cuando un oficial lo abordó. Se desconoce si el sospechoso estuvo en la casa donde la policía creía que estaba atrincherado.

Ríos añadió que las personas en la casa "fueron evacuadas con éxito e ilesas". Debido a que cruzó fronteras estatales, las autoridades federales, incluido el FBI, colaboraron en el caso.

