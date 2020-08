Difunden video de un policía intentando esposar a un niño de 8 años después de arrestarle

El segundo oficial, que no aparece, también está hablando con el niño. El video fue grabado con su cámara corporal.



Según el Miami Herald, el niño fue arrestado después de golpear a una maestra. El periódico obtuvo el informe del arresto y escribió que decía que el niño no estaba sentado en su asiento de la cafetería como se le indicó y después de pedirle que se sentara varias veces, la maestra le pidió que se sentara junto a ella, pero él no lo hizo y dijo: “no me pongas las manos encima”, informó el Miami Herald.