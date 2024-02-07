Cambiar Ciudad
Armada de Estados Unidos

Encuentran el helicóptero militar que había desaparecido con cinco infantes de marina a bordo

El aparato había partido de la Base de la Fuerza Aérea Creech, cerca de Las Vegas, y se dirigía a Miramar, en el área de San Diego.

Univision

Equipos de búsqueda localizaron este miércoles el helicóptero militar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que transportaba a cinco infantes de marina y que desapareció de los radares el martes por la noche.

De acuerdo con el comunicado, las tareas de rescate continúan mientras tratan de encontrar a los miembros de la tripulación tras hallar el aparato estrellado.

El helicóptero fue hallado en Pine Valley, San Diego.

Qué pasó

El helicóptero CH-53E Super Stallion fue reportado retrasado a la Estación Aérea del Cuerpo de Infantes de Marina de Miramar, en California.

El aparato había partido de la Base de la Fuerza Aérea Creech, cerca de Las Vegas, y se dirigía a Miramar, en el área de San Diego. La última transmisión reportada desde la nave fue cerca a las 11:30 pm del martes.

La Armada coordina los esfuerzos rescate con el Departamento del Sheriff del condado de San Diego y la Patrulla Aérea Civil. Cal Fire recibió una llamada sobre el helicóptero perdido a las 2:20 am y respondió a su última ubicación conocida en Pine Valley, según el capitán de Cal Fire San Diego, Mike Cornette, citado por USA Today.

"Pine Valley es una región montañosa cerca del Bosque Nacional Cleveland, a unas 35 millas al este de San Diego", señala el medio.

El Departamento del Alguacil fue notificado a la 1 am que la nave estaba retrasada en su llegada a Miramar y fue vista por última vez en el área de Pine Valley, una región montañosa a unas 35 millas (56 kilómetros) al este de San Diego, dijo el teniente Matthew Carpenter.

Complicaciones meteorológicas en California

California viene estando bajo alertas meteorológicas desde hace días por olas de fuertes aguaceros.

La zona en la que el helicóptero se reportó desaparecido ha estado azotada durante la noche por una tormenta.

No se ha informado aún a qué hora despegó el helicóptero desde Nevada. El Servicio Meteorológico en San Diego esperaba de 15 a 25 centímetros (6 a 10 pulgadas) de nieve en las montañas por encima de los 1,524 metros (5,000 pies) y ráfagas de viento el miércoles por la noche.

El CH-53E es un helicóptero de carga pesada que se utiliza para transportar tropas y equipos para asaltos anfibios y misiones de suministro, según el sitio web del Comando del Sistema Aéreo Naval. Tiene tres motores y mide unos 30 metros (99 pies) de largo.


