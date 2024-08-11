Cheques del Seguro Social: el alza en 2025 sería menor a la estimada previamente

Video Cuánto subirán los cheques del Seguro Social en 2024: lo que debes saber

Millones de personas en Estados Unidos recibirán en 2025 un leve aumento en sus cheques del Seguro Social, gracias a lo que se conoce como un ajuste en el costo de vida o COLA en inglés, según estimaciones de la organización The Senior Citizens League. El monto final del alza será informado por el gobierno en octubre.

Aquí te explicamos todo lo que debes saber sobre las mejoras en estos beneficios de jubilación.

PUBLICIDAD

Cuánto se anticipa que suban los cheques del Seguro Social en 2025

Un 2.57%, por debajo de la subida del 3.2% de este 2024 y del alza del 2.63% estimada previamente este año. Aunque menor se espera que el pequeño aumento dé algo de alivio al momento de comprar alimentos, gasolina u otros bienes y servicios.





“La previsión para (el alza del) COLA en 2025 es de un 2.57%, por debajo del 2.63% del mes previo", dijo Alex Moore, analista estadístico de The Senior Citizens League, en un comunicado. "Los números (de la inflación) del tercer trimestre son muy importantes porque son los que se toman para hacer la comparación anual y obtener el ajuste" en el costo de vida y, por ende, la subida que se decretará en los cheques del Seguro Social en 2025, agregó la organización.

La tasa de inflación que se usa para calcular el aumento en los cheques del Seguro Social (el índice de precios al consumidor) se desaceleró a un 2.9% en los últimos 12 meses hasta julio.

¿Cómo funciona el Seguro Social?

Es un programa que paga cerca de $1.4 billones (trillion en inglés) a más de 71 millones de personas cada año, incluyendo personas con una discapacidad y recursos económicos bajos.





El Seguro Social es financiado con los impuestos. El gobierno utiliza los 'taxes' que pagan los trabajadores para pagarle entonces a las personas que se retiraron, que padecen una discapacidad, los sobrevivientes de trabajadores fallecidos y dependientes de los beneficiarios.

El dinero que no se usa va a un fideicomiso del Seguro Social. Entonces el dinero de ese fideicomiso junto con las contribuciones que siguen haciendo los trabajadores es el 'pote' con el que se pagarán las jubilaciones futuras.

PUBLICIDAD

¿Cómo se calcula cuánto dinero recibirás cada mes?

El gobierno calcula un porcentaje tomando como referencia los salarios más altos que registraste durante 35 años y el momento en el que decidistas (o decidas) comenzar a recibir los beneficios de jubilación.

¿Cómo se calcula el ajuste en el costo de vida o COLA?

Se calcula con base en un índice de precios al consumidor que en específico mide los cambios en los precios de bienes y servicios más utilizados por adultos mayores, como por ejemplo los precios de lo relacionado con la salud, los alimentos y medicamentos.

¿Se está quedando sin dinero el fideicomiso del Seguro Social?

Hace tiempo se habla de potenciales problemas con el financiamiento del Seguro Social, mayormente a causa de cambios demográficos. Esto porque ha caído la tasa de natalidad y menos personas se suman a la fuerza laboral, lo que lleva a que entre menos dinero a las arcas del Seguro Social. Todo esto mientras se retiran más de los llamados baby boomers.





Un reporte anual de la junta que maneja el fideicomiso del Seguro Social dijo el año pasado que ese fideicomiso no podrá pagar todos los beneficios del Seguro Social en 2033. Si se agota el fondo, el gobierno podrá pagar solo el 77% de los beneficios programados, precisó el informe.

El duro panorama para algunos jubilados en EEUU

En su comunicado, The Senior Citizens League mostró los hallazgos de un estudio realizado entre 2,016 jubilados. El 71% de los encuestados respondió que los altos precios le ha obligado a recurrir a sus ahorros hasta casi agotarlos.

PUBLICIDAD

El 78% dijo que cada mes están gastando más que hace un año en cosas esenciales, como la vivienda, los alimentos y las medicinas. Y más del 63% teme que el dinero que tienen para su jubilación no les alcance para cubrir todad esas necesidades.

Mira también: