La Cámara de Representantes reautoriza crucial ley de espionaje a la que se oponían republicanos conservadores tras llamado de Trump

Video ¿Sientes que tu auto te espía? Denuncian que compañías comparten tus hábitos de conducción con aseguradoras

La Cámara de Representantes reautorizó este viernes la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), un programa crucial de vigilancia de seguridad nacional, que había sido bloqueada el miércoles por una revuelta conservadora.

El estancamiento legislativo sucedió tras un mensaje del expresidente Donald Trump para “eliminar” la medida: “Maten a FISA”, escribió Trump en su red social. “Se usó ilegalmente contra mí y contra muchos otros. Espiaron mi campaña”, alegó el expresidente.

PUBLICIDAD

El primer fracaso en la votación también reflejó el dramático cambio ideológico en el Partido Republicano que durante años, después de los ataques del 11 de septiembre, apoyó una vigilancia expansiva en nombre de la seguridad nacional.

Sin embargo, en los últimos años ha ido distanciándose de esos posicionamientos en medio de la persistente indignación por la actuación del FBI en la investigación sobre la campaña de Trump de 2016 y sus supuestos vínculos con Rusia.

Ese escepticismo sobre los poderes de espionaje del gobierno ha creado una alianza inusual entre republicanos de extrema derecha y demócratas defensores de las libertades civiles.

El viernes, sin embargo, tras algunas modificaciones al texto, la Cámara pasó la renovación de la ley.

De qué FISA y por qué

es tan crucial para la seguridad

La votación en cuestión buscaba renovar la Sección 702 de FISA, que permite al gobierno de Estados Unidos recopilar sin orden judicial las comunicaciones de no estadounidenses ubicados fuera del país para recaudar inteligencia extranjera.

Los funcionarios estadounidenses han dicho que la herramienta, autorizada por primera vez en 2008 y renovada varias veces desde entonces, es crucial para desbaratar ataques terroristas, intrusiones cibernéticas y espionaje extranjero y también ha producido inteligencia en la que Estados Unidos ha confiado para operaciones específicas.

Aunque técnicamente el programa expiraría el 19 de abril, la administración Biden dijo que espera que su autoridad para recopilar inteligencia siga operativa durante al menos un año más, gracias a una opinión anterior del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que supervisa las aplicaciones de vigilancia.

Un sello del FBI en una pared el 10 de agosto de 2022, en Omaha, Nebraska. Imagen Charlie Neibergall/AP

Acusan violaciones a las libertades civiles

La reautorización estuvo ligada a una serie de reformas destinadas a satisfacer a los críticos que se quejaron de violaciones de las libertades civiles contra los estadounidenses. Pero los opositores republicanos se han quejado de que esos cambios no fueron lo suficientemente lejos.

PUBLICIDAD

Aunque el programa de vigilancia solo apunta a no estadounidenses en otros países, también recopila comunicaciones de los estadounidenses cuando están en contacto con los extranjeros objetivo.

El año pasado, funcionarios estadounidenses revelaron una serie de abusos y errores cometidos por analistas del FBI al consultar inadecuadamente el depósito de inteligencia en busca de información sobre estadounidenses u otras personas en EEUU, incluso sobre un miembro del Congreso y participantes en las protestas por la justicia racial de 2020 y el asalto al Capitolio en 2021.

Feroces detractores republicanos

Los esfuerzos de la administración para asegurar la reautorización del programa encontraron un rechazo feroz y bipartidista, con demócratas como el senador Ron Wyden, que han defendido durante mucho tiempo las libertades civiles, alineándose con los partidarios republicanos de Trump, quien en una publicación en Truth Social el miércoles afirmaron incorrectamente que la Sección 702 había sido utilizada para espiar su campaña presidencial.

Un área específica de preocupación para los legisladores se ha centrado en el uso que hace el FBI del vasto depósito de inteligencia para buscar información sobre estadounidenses y otras personas en EEUU.

Esas violaciones han llevado a demandas para que el FBI obtenga una orden judicial antes de realizar consultas en bases de datos sobre estadounidenses, lo que, según advirtió el director de la agencia, Chris Wray, destruiría efectivamente la efectividad del programa y también era legalmente innecesario, ya que la base de datos contenía información ya recopilada legalmente.

PUBLICIDAD

Exfiscal general advierte peligro ante un ataque terrorista

En el mismo sentido, el exfiscal general Bill Barr denunció el miércoles la exhortación del expresidente Trump al Congreso para que anule la Ley FISA como “loca e imprudente” y advirtió que habrá “sangre en las manos de la gente” si la autoridad de vigilancia de la comunidad de inteligencia expira y hay un ataque terrorista contra Estados Unidos.

Barr, quien sirvió en el gabinete de Trump en 2019 y 2020, señaló que el expresidente en un momento apoyó los poderes de vigilancia ampliados autorizados bajo la Sección 702 de FISA y advirtió que las “posturas” políticas contra la extensión de esa autoridad serían peligrosas para la seguridad nacional.

“Creo que es una locura y una imprudencia no seguir adelante con la FISA. Es la principal herramienta que nos protege de ataques terroristas. Estamos viviendo una época en la que esas amenazas nunca han sido mayores, por lo que nos están cegando, está cegando a nuestros aliados”, dijo Barr a The Hill en una entrevista.

Mira también: