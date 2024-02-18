Un nuevo río atmosférico lleva a California más lluvia e inundaciones

"Un potente sistema de bajas presiones seguirá llevando humedad subtropical a gran parte de California", señala el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de este lunes. "Fuertes lluvias en la costa y zonas bajas, tormentas e intensas nevadas en las montañas, son de esperar de este río atmosférico. La lluvia puede causar inundaciones repentinas en casi todo el estado", agrega.

PUBLICIDAD

El NWS habla también de un ligero riesgo de exceso de precipitaciones (nivel 2 de 4) desde Humboldt hasta el condado de Orange, además de sobre partes del valle de Sacramento y la Sierra.

El pronóstico también calcula un riesgo leve de tormentas eléctricas severas para partes del valle de Sacramento, donde será posible algún tornado aislado, y un riesgo moderado de lluvias excesivas en Santa Bárbara y Ventura, donde se pueden concentrar fuertes lluvias, especialmente en las partes más elevadas.

Fuertes nevadas cubrirán la Sierra Nevada y el monte Shasta, donde se pronostican acumulados de entre 1 y 3 pies de nieve para el martes por la mañana.

Video Estas mansiones están al borde del abismo tras las fuertes lluvias en California



El reporte del NWS señala que la humedad llegada a California se debilitará considerablemente y se trasladará hacia el sur el martes, donde persistirá la amenaza de inundaciones repentinas.

Ya el martes, el riesgo de exceso estará entre Humboldt y el condado de San Diego debido principalmente a suelos sensibles por las fuertes lluvias del fin de semana. Se espera hasta un pie de acumulaciones adicionales de nieve con cantidades localmente más altas sobre la Sierra y el monte Shasta.

Las ráfagas de vientos peligrosos deberían continuar hasta el miércoles por la mañana antes de debilitarse gradualmente.

La lluvia comienza a hacer estragos en California

El meteorólogo Brayden Murdock, de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en San Francisco, dijo que las ráfagas de viento superaron las 30 mph en Oakland y San José cuando un leve frente frío a última hora del sábado dio paso a una tormenta más potente el domingo.

PUBLICIDAD

"Los vientos están aquí y cada vez más fuertes, y las lluvias seguirán rápidamente", dijo el domingo por la tarde.

A los residentes de Sacramento, Chico, Yuba City, Stockton y Modesto, "se les aconseja prestar mucha atención al tiempo", dijo la oficina más tarde en un comunicado separado.

Los bomberos rescataron este lunes a dos personas de la parte superior de su vehículo, que se había atascado en las aguas de la inundación en Sloughhouse, una comunidad a unas 20 millas al sureste de Sacramento, dijo el Distrito Metropolitano de Bomberos de Sacramento.

Horas antes, un hombre fue rescatado junto a un arroyo en El Dorado Hills, al noreste de Sacramento. El hombre, que había estado acampando en la zona, quedó atrapado en un árbol mientras subían las aguas, dijo el subjefe de bomberos de El Dorado Hills, Dave Brady, a KCRA-TV.

El frecuente golpe de 'ríos atmosféricos' en California

A inicios de febrero, California ya fue golpeada por varios 'ríos atmosféricos', bandas largas y relativamente estrechas de vapor de agua que se forman sobre un océano y fluyen por el cielo, transportando gran parte de la humedad desde los trópicos a latitudes septentrionales.

Ocurren a nivel mundial, pero son especialmente fuertes en la costa Oeste de EEUU, donde generan entre el 30% y el 50% de la precipitación anual y son vitales para el suministro de agua. Sin embargo, también pueden causar tormentas que producen inundaciones y deslizamientos de tierra, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

Formados por vientos asociados con ciclones, los 'ríos atmosféricos' suelen tener entre 250 y 375 millas de ancho y se mueven bajo la influencia de otras condiciones climáticas.

Al menos 46 'ríos atmosféricos' fueron registrados en la costa Oeste de Estados Unidos durante el año hidrológico 2023, según el centro de condiciones meteorológicas del Instituto Scripps de Oceanografía.

Mira también: