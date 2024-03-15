El proyecto de ley para reducir la semana laboral a cuatro días: ¿tiene futuro?

Video “Los salarios están bajo el nivel de pobreza”: esto piden los trabajadores de LAUSD que iniciaron huelga laboral

El senador Bernie Sanders presentó este jueves un proyecto de ley con el que busca que se establezca una semana laboral estándar de cuatro días y 32 horas semanales en Estados Unidos sin ninguna reducción salarial.

"Uno de los temas de los que tenemos que hablar es el estrés en este país, el hecho de que tanta gente va a trabajar agotada física y mentalmente", dijo Sanders durante la audiencia. "Y el hecho de que no hayamos cambiado la Ley de Normas Laborales Justas, esto fue en 1940. Se nos ocurrió la semana laboral de 40 horas en 1940. ¿Quién va a negar que la economía no ha cambiado fundamental y radicalmente durante ese periodo?".

"Pasar a una semana laboral de 32 horas sin pérdida de salario no es una idea radical", dijo Sanders en un comunicado de prensa. “Hoy en día, los trabajadores estadounidenses son más de un 400 por ciento más productivos que en la década de 1940. Y, sin embargo, millones de estadounidenses trabajan más horas por salarios más bajos que hace décadas. Eso tiene que cambiar”.

Sanders presentó la legislación junto con la senadora Laphonza Butler, demócrata por California que reemplazó a Dianne Feinstein, y el representante Mark Takano, quien presentó una legislación complementaria en la Cámara Baja.

Takano, en un comunicado, describió el proyecto de ley como “una norma transformadora que será una victoria tanto para los trabajadores como para los lugares de trabajo”.

La Ley de Normas Laborales Justas se promulgó en 1938 y estableció una semana laboral de 44 horas, estableciendo la primera norma federal de amplia aplicación. Dos años más tarde, la legislación introdujo gradualmente la semana laboral de 40 horas que existe hoy.

El senador Bernie Sanders, I-Vt., habla con los medios mientras camina hacia la Cámara de Representantes antes del discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Joe Biden en el Capitolio de los Estados Unidos el jueves 7 de marzo de 2024 en Washington. Imagen Jose Luis Magana/AP

En qué consiste el proyecto de jornada laboral de Bernie Sanders

De acuerdo con el documento, en un periodo de cuatro años se reduciría el umbral requerido para el pago de horas extras, de 40 a 32 horas semanales.

El documento también propone un pago de horas extras a razón de 1.5 veces el salario regular de un trabajador para jornadas laborales de más de 8 horas y del doble del salario regular para el caso de más de 12 horas.

La Ley de Semana Laboral de Treinta y Dos Horas también protegería los salarios y los beneficios de los trabajadores para garantizar que no haya pérdida de ingreso.

El proyecto de ley se aplica a los trabajadores no exentos, que normalmente trabajan por horas en los sectores de ocio y hotelería, transporte, construcción, manufactura y comercio mayorista y minorista.

Argumentos a favor y en contra de la propuesta de jornada de 32 horas

Los defensores de una semana laboral más corta dicen que los avances en la tecnología han hecho que los trabajadores sean más productivos, pero no han resultado en salarios más altos ni en reducción de tiempo sino en una plusvalía para los empresarios.

"Las ganancias financieras de los principales avances en inteligencia artificial, automatización y nuevas tecnologías deben beneficiar a la clase trabajadora, no sólo a los directores ejecutivos corporativos y a los accionistas ricos de Wall Street", dijo Sanders.

También señalan que un umbral más bajo para las horas extra alentaría a las empresas a pagar más a los trabajadores por más horas o acortar su semana y contratar a más personas.

Sin embargo, durante la audiencia de este jueves, el miembro de mayor rango del comité, Bill Cassidy, republicano por Louisiana, respondió a los argumentos de Sanders y Fain insistiendo en que los trabajadores estadounidenses tienen una vida laboral y personal equilibrada y que las empresas individuales podrían beneficiarse de la reducción de sus semanas laborales si eso es propicio para su línea específica de trabajo.

Argumentó que una semana laboral obligatoria de 32 horas con el mismo salario sería perjudicial para las pequeñas empresas, restaurantes y comercios. También advirtió que una semana laboral reducida parecería beneficiosa para el trabajador estadounidense a corto plazo, pero podría provocar más adelante despidos si las empresas no pueden mantener el ritmo.

“Tenemos un equilibrio. No tenemos gente como en China trabajando 80 horas a la semana, pero tenemos ese equilibrio, esto altera ese equilibrio”, dijo Cassidy, refiriéndose al proyecto de ley. “Y no mantendremos el estatus de nación más rica del mundo si perjudicamos a la economía estadounidense con algo que pretende ser bueno para el trabajador estadounidense, pero que de hecho conducirá a la deslocalización de empleos en busca de una fuerza laboral de menor costo".

¿Tiene futuro la propuesta de reducción de jornada?

No es la primera vez que se plantea en el Congreso la reducción de la semana laboral. Es un proyecto de ley complementario de uno de la Cámara de Representante que fue reintroducido por el representante Takano en marzo de 2023.

Takano había presentado su propuesta por primera vez al Congreso en 2021. Fue respaldada por el Caucus Progresista del Congreso, circuló en Internet, pero finalmente no logró avanzar en el Congreso.

La acción reciente del Congreso sigue a experimentos que se han dado en varios países para probar una semana laboral de cuatro días en los últimos años, que han logrado que los trabajadores y sus jefes se unan a la idea. Los participantes han informado de beneficios como menores tasas de estrés y agotamiento, así como una mejor productividad, bienestar y felicidad.

Varios países tienen sus propias leyes que codifican una semana laboral más corta. Francia tiene una semana laboral de 35 horas y está considerando pasar a una semana laboral de 32 horas, y Noruega y Dinamarca tienen semanas laborales de aproximadamente 37 horas.

Aproximadamente la mitad de los adultos que trabajan a tiempo completo en EEUU dicen que trabajan más de 40 horas por semana, incluido el 39% que trabaja al menos 50 horas por semana, según datos de Gallup de 2019.

El 87% de los trabajadores estadounidenses dice que estarían interesados en una semana laboral de cuatro días y el 82% cree que una adopción generalizada en EEUU sería exitosa, según una encuesta de 2023 de 1,047 personas de Morning Consult.

