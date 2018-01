Trump intenta convocar a la unidad usando las mismas ideas con las que ha dividido al país

El presidente Donald Trump durante su primer discurso del Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio ante una sesión conjunta del Congreso el martes 30 de enero de 2018 en Washington. Al fondo, el vicepresidente Mike Pence y el presidente de la cámara baja Paul Ryan, aplauden. (Win McNamee/Pool via AP) The Associated Press