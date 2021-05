"Ser testigo de crímenes de odio contra personas que se parecen a mí o a mi propia familia ha sido doloroso"

"El peso del cielo se combina con la atracción de la tierra y parece que el error de cálculo tanto de Ícaro como del Atlas te ha permitido perfeccionar el arte del equilibrio".

Equilibrar la diferencia de culturas, expectativas y percepciones sociales consumía constantemente mi existencia cotidiana. No había identidad o cohesión en la expresión que parecía posible para mí. Estos aspectos conflictivos de mi identidad se unieron a la presión externa para ajustarme no sólo a una sociedad que valora la homogeneidad, sino a una que tiene sus raíces en la opresión de las minorías.

Crecer con mi identidad de mujer asiático-hispana en Estados Unidos ha seguido siendo una experiencia relativamente única, especialmente mientras navego por las realidades de ser una mujer de color estadounidense de primera generación. Interseccionalidad, una palabra que me presentaron por primera vez en séptimo grado, me proporcionó un concepto académico que explicaba estas secciones transversales. Entender los sistemas superpuestos de opresión y discriminación que experimentaría o presenciaría, impactando a mi propia comunidad y familia, me había permitido profundizar mi comprensión de mí misma y de cómo me percibía la sociedad estadounidense.

Siempre he tenido una conexión cultural más profunda con mi lado hispano, algo que le atribuyo a mi madre, quien me había hablado en español cuando era niña, me cocinaba comida mexicana y me había llevado a visitar a mi familia en su estado natal: Sinaloa, México. Mi madre incluso se había asegurado de que yo fuera ciudadana mexicana. Debido a esto, había desarrollado un fuerte sentido de orgullo y reconocimiento de mi herencia como mexicana-estadounidense.

Mi conexión con la cultura y las tradiciones mexicanas es algo que ha dado forma a muchos de mis valores y creencias personales, y me ha permitido analizar la comunidad mexicana, específicamente la comunidad chicana. Entre mis amigos, puedo compartir mis comidas, tradiciones e historias favoritas con las que he crecido y que han influido en mi transición a la edad adulta.

Como mi madre me había enseñado español cuando era niña, hablaba el idioma con relativamente fluidez. Este privilegio específico que tuve la oportunidad de experimentar siempre había sido el más presente. Como me veo más asiática que hispana, hablar español siempre ha sido un shock para todas las personas con las que he interactuado. Siempre hubo esta presión para probarme a mí misma como mexicana y, en mi opinión, hablar español era la forma más fácil de hacerlo. Puedo recordar innumerables ocasiones en las que conocí gente nueva y, por mi propia voluntad, llamé por teléfono a mi madre y comencé una pequeña conversación con ella. Una vez finalizada la llamada, mis nuevos conocidos casi siempre habían sentido curiosidad por saber por qué y cómo yo sabía español. Disfruté explicando que era medio mexicana y que mi madre me había enseñado el idioma cuando era chica.

Impulsar la conversación sobre mi origen étnico me permitió controlar la situación cada vez que conocía gente nueva. Nunca quise que la gente hiciera suposiciones o me percibiera como algo que no era. En lo que respecta a mi origen, soy y siempre he sido birracial primero, antes de ser hispana o asiática.

Si bien resoné más con la cultura mexicana en mi educación, hay una conexión innegable que tengo con mi identidad asiática, específicamente como mujer japonesa. Entre mis atributos físicos, que a menudo me han categorizado como asiática del este a primera vista, y cumplir con las expectativas familiares y sociales de cómo se supone que los estadounidenses de origen asiático deben existir en esta sociedad, ser asiática sigue siendo una parte importante de mi concepción de mí misma.

El aumento de la xenofobia contra la comunidad de Asia oriental, que se ha vuelto frecuente en los medios de comunicación desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, ha afectado mi comprensión de mi propia comunidad y de mi lugar en ella. Ser testigo de los crímenes de odio y los asesinatos que se han cometido contra personas que se parecen a mí o a mi propia familia ha sido doloroso, y también me ha acercado mucho a las realidades de ser una mujer asiáticoamericana.

Estoy muy orgullosa de mi comunidad, especialmente de mi generación, por usar sus voces para condenar la retórica anti-asiática y romper el estigma de evitar el conflicto a toda costa, una idea que ha sido históricamente prominente en la cultura asiática. Creo que la solidaridad entre grupos minoritarios se ha formado en una nueva y activa medida, especialmente cuando se abordan problemas sistémicos que afectan a diferentes comunidades.

Ser tanto mexicana como japonesa me ha brindado oportunidades que valoro mucho. Puedo disfrutar de comida maravillosa de ambas culturas, aprecio los valores y tradiciones que son históricos e importantes para ambos lados, y tengo una familia increíble que he tenido el privilegio de visitar tanto en México como en Japón.

La combinación de estas dos culturas también me ha permitido ser más comprensiva y de mente abierta al aprender y experimentar nuevas culturas y tradiciones. Tengo un amplio conocimiento de valores y tradiciones que comparten los países de América Latina, así como de Asia Oriental. Si bien las comunidades no son un monolito, a menudo existe un entendimiento compartido de lo que es ser un estadounidense de primera o segunda generación y de cómo ciertas identidades se superponen en la percepción pública.

Mi identidad mestiza ha influido en mi pasión por comprender las relaciones raciales y étnicas y por tener una educación y una carrera en las que pueda aplicar mi propio conocimiento y experiencias de vida para abogar por la unificación de diferentes comunidades, así como la preservación de nuestras propias culturas individuales. Siempre he considerado un gran honor ser japonesa-mexicana-estadounidense y, a pesar de mis propias luchas, creo que se acerca una nueva generación, una que es increíblemente diversa y multicultural.