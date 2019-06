Exclusiva: Gobierno mexicano busca detener a exdirector de Pemex por compra de empresa basada en informe de PWC que contenía “información engañosa”, según analistas.

"Lo peor que me ha sucedido en la vida ha sido formar parte del Consejo de Administración de Pemex. Hubo un acoso constante a los consejeros. Recibíamos mensajes, nos tenían intervenidos los teléfonos, nos investigaron a todos", dijo la persona que integró el Consejo mientras Lozoya era el director general.

Los correos y testimonios obtenidos por Univision reflejan que aunque las decisiones se tomaban colectivamente en el Consejo de Administración, Lozoya no ocultaba su afán porque se aprobara el contrato.

Uno de los miembros del Consejo, que pidió no ser identificado, relató que, en una ocasión, un subalterno dirigía la junta en reemplazo de Lozoya que estaba en Londres. Los consejeros debatían que era innecesario invertir en compras, cuando la petrolera tenía otros asuntos prioritarios, como la exploración de nuevos campos ante la caída del precio del petróleo.

"Él (Lozoya) podía recibir millones de correos. El punto es que en Pemex no se mueve nada si no pasa por el Consejo de Administración y no se mueve la hoja de un árbol sin que venga de más arriba", dijo Coello.