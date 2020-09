Disminuir los castigos y aumentar la rehabilitación es una de las claves del éxito de la reinserción, según expertos

No consumir ni alcohol ni drogas es una de las reglas de la libertad condicional. Para el juez del caso, Charles Pyle, ahora retirado, hay demasiadas reglas, difíciles de cumplir. Un adicto necesita tratamiento, no prisión. “Lo que esta mujer necesitaba era ayuda, no juicios”. Que era una perdedora, que no tenía esperanzas. Eso decían en la corte. “Es un mensaje que se enfatiza con demasiada frecuencia en los juicios”, dice Pyle.