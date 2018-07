Trump considera "inaudito" que lo grabaran

Ella asegura que había vendido su historia a la compañía dueña del medio sensacionalista National Enquirer antes de las elecciones de 2016 para que fuera publicada, pero el medio decidió no hacerlo. Esa práctica de pagar por una nota exclusiva y no publicarla se llama catch and kill y es utilizada normalmente por tabloides para que, por una razón o por otra, no salga a la luz.