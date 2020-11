Es cierto que un juez ordenó al Servicio Postal hacer un barrido para localizar más de 300,000 boletas, pero UPS respondió que lo haría con sus propios métodos e inspectores

El juez le había dado plazo a UPS hasta las 3:30 pm para hacer chequeos all clear , “para asegurarse de que cualquier papeleta encontrada se pudiera enviar antes de que cerraran los centros electorales”, informó el periódico, confirmó The Washington Post .

Pero The Washington Post actualizó la información a las 5:33 pm para agregar que los abogados del Departamento de Justicia que representan al Servicio Postal de Estados Unidos enviaron un expediente al tribunal para notificar que no seguirían la orden, y que, por el contrario, se adaptarían a los horarios de los inspectores, que ya tenían prevista una revisión entre las 4:00 pm y las 8:00 pm. "Dadas las limitaciones de tiempo establecidas por la orden de este tribunal, y al hecho de que los inspectores postales operan a nivel nacional, los demandados no pudieron acelerar el proceso de revisión diaria para que se lleve a cabo de 12:30 pm a 3:00 pm sin interrumpir significativamente las actividades preexistentes el día de la elección, algo que los demandados no entendieron que el tribunal estuviera invitando o requiriendo", cita el Washington Post.