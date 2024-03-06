Nikki Haley abandona la carrera presidencial sin darle su apoyo a Donald Trump

Video Nikki Haley anuncia su retiro de la carrera por la nominación republicana: "Estoy llena de gratitud"

Nikki Haley anunció la "suspensión" de su campaña en las primarias republicanas un día después del Supermartes, en el que el expresidente Donald Trump volvió a arrasar en casi todos los estados en disputa.

Haley tomó la decisión tras ser derrotada en 14 estados este Supermartes e hizo el anuncio en un breve evento desde Charleston, Carolina del Sur, el estado del que fuera gobernadora.

PUBLICIDAD

"Con toda probabilidad, Donald Trump será el candidato republicano cuando se reúna la Convención de nuestro partido en julio. Lo felicito y le deseo lo mejor", dijo Haley quien se negó a respaldar explícitamente a Trump en su anuncio.

“Ahora le corresponde a Donald Trump ganarse los votos de aquellos dentro y fuera de nuestro partido que no lo apoyaron, y espero que lo haga”, dijo.



La exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora ante Naciones Unidas en la presidencia de Trump, se fue convirtiendo en la rival de mayor peso contra el expresidente en las primarias. Haley hizo una fuerte campaña en los últimos meses pidiendo a los republicanos alejarse de la influencia del exmandatario argumentando que representa el "caos".

Eran pocas las posibilidades que Haley tenía para derrotar a Trump en las primarias, pero su campaña ha tenido un impacto notable y ha dejado claro que todavía quedan muchos republicanos que no se ven representados en el expresidente.

Nuevo capítulo en la campaña presidencial

La salida de Haley deja a Trump centrándose únicamente en su revancha en noviembre con el presidente Joe Biden. El expresidente está en camino de alcanzar los 1,215 delegados necesarios para conseguir la nominación republicana a finales de este mes.

A propósito de la salida de Haley, el presidente Biden emitió un comunicado: “Se necesita mucha valentía para postularse para presidente; eso es especialmente cierto en el Partido Republicano actual, donde muy pocos se atreven a decir la verdad sobre Donald Trump. Nikki Haley estaba dispuesta a decir la verdad sobre Trump: sobre el caos que lo persigue, sobre su incapacidad para distinguir el bien del mal, sobre su acobardamiento ante Vladimir Putin".

PUBLICIDAD

“Trump dejó claro que no quiere seguidores de Nikki Haley. Quiero ser claro: hay un lugar para ellos en mi campaña. Sé que hay muchas cosas en las que no estaremos de acuerdo. Pero en las cuestiones fundamentales de preservar la democracia, tratarnos unos a otros con decencia, dignidad y respeto... espero y creo que podamos encontrar puntos en común", añadió Biden en un llamado a los electores de Haley.

La derrota de Haley es un golpe para aquellos votantes del Partido Republicano que se opusieron a Trump y su estilo de política. Haley era especialmente popular entre votantes moderados y con educación universitaria, un electorado que probablemente desempeñarán un papel fundamental en las elecciones generales.

No está claro si Trump, quien recientemente declaró que los donantes de Haley serían excluidos de su movimiento, podrá unificar a un partido profundamente dividido. Trump declaró el martes por la noche que el Partido Republicano estaba unido tras él.

Una campaña exitosa, pese a que llegue a su final

Haley abandona la contienda presidencial de 2024 después de haber hecho historia como la primera mujer en ganar una primaria republicana. Venció a Trump en el Distrito de Columbia el domingo y en Vermont el martes.

Ella había insistido en que permanecería en la carrera hasta el Supermartes. Pero al final, no pudo desviar a Trump de su camino hacia una tercera nominación consecutiva. Los aliados de Haley señalan que ella superó la mayoría de las expectativas al llegar tan lejos como llegó.

Haley terminó lanzando su candidatura tres meses después que él, citando, entre otras cosas, la necesidad de un “cambio generacional”. Haley, de 52 años, pidió pruebas de competencia para los políticos mayores de 75 años, un golpe tanto para Trump, que tiene 77 años, como para Biden, que tiene 81.

PUBLICIDAD

Su candidatura tardó en atraer donantes y apoyo, pero finalmente sobrevivió a todos sus otros rivales republicanos, incluido el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el exvicepresidente Mike Pence y el senador Tim Scott.

Ganó popularidad entre muchos donantes republicanos, votantes independientes y los que se identifican con la etiqueta "Nunca Trump", a pesar de que criticó los casos penales en su contra por considerarlos políticamente motivados y prometió que, si fuera presidenta, lo perdonaría si fuera declarado culpable en tribunales federales.

Mientras hacía campaña en los primeros estados, Haley a menudo elogiaba algunos de los logros de Trump en política exterior, pero gradualmente insertó más críticas en sus discursos de campaña.

Haley obtuvo el respaldo del brazo político de la poderosa red Koch, los famosos e importantes hermanos donantes republicanos.

El nombre de Haley surgió como posible compañera de fórmula de Trump. Cuando Haley comenzó a ganar terreno, algunos de los partidarios de Trump trabajaron para acallar la idea. Haley ha dicho que no quiere ser vicepresidenta de Trump. Deja la carrera presidencial con un perfil nacional elevado que podría ayudarla en una futura contienda.