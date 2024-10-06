Town halls de Univision con Harris y Trump: te explicamos el origen y cómo se desarrollan ese tipo de foros

Los candidatos a la presidencia en Estados Unidos por décadas han recurrido a múltiples recursos y estrategias para llevar sus propuestas a los votantes. Un formato que les ayuda a acercarse a un grupo de potenciales votantes para hablar directamente con ellos es el de los 'town halls', también conocidos como foros públicos o asambleas ciudadanas.

A propósito de que esta semana y la próxima semana Univision realizará dos 'town hall' llamados "Los latinos preguntan..." con los candidatos Kamala Harris y Donald Trump, aquí te contamos en qué consisten y cómo cobraron fuerza en la política de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

¿Cómo se desarrollan los 'town halls' en las campañas electorales?

El formato de un 'town hall' o foro público consiste en acercar a los candidatos con los votantes de forma directa. Durante estos eventos, los aspirantes responden preguntas e inquietudes planteadas por la audiencia. Este tipo de encuentros usualmente cuenta con un moderador que guía las interacciones entre la audiencia y los candidatos.

El término de 'town hall' proviene del concepto de un cabildo abierto. Según historiadores, la primera reunión de este tipo registrada en la historia estadounidense data de 1633, cuando fue realizado el primer encuentro público entre autoridades y ciudadanos en el territorio donde ahora se ubica el estado de Massachusetts.

¿Quién los popularizó en la política de EEUU?

Durante su gestión como presidente, de 1977 a 1981, Jimmy Carter comenzó a ofrecer reuniones públicas con ciudadanos. El académico David M. Ryfe sostuvo en un artículo que fue Carter quien inició la cultura de llevar a cabo 'town halls' como parte de un programa que consistía en “conocer a la gente”.

En el artículo, publicado en el libro 'Politics, Discourse, and American Society: New Agendas', Ryfe dijo que el primer foro público presidencial fue realizado el 16 de marzo de 1977 en la ciudad de Clinton, Massachusetts. De acuerdo con el académico, Carter llevó a cabo 17 de estos encuentros en distintas ciudades durante su presidencia.

Los presidentes inmediatos posteriores a Carter parecieron ignorar esta herramienta de comunicación y no los siguieron celebrando, escribió Ryfe, quien es director del Programa de Periodismo y Medios en la Universidad de Texas, en Austin.

PUBLICIDAD

¿Cómo los 'town halls' se volvieron una herramienta popular en las campañas presidenciales?

Según Ryfe, el demócrata Bill Clinton retomó la realización de foros públicos durante las primarias de 1992 para obtener la candidatura presidencial. En medio del escándalo por su infidelidad, Clinton llevó a cabo ese año foros durante las primarias de New Hampshire.

En su libro 'Town Hall Meetings and the Death of Deliberation', el historiador Jonathan Beecher escribió que Clinton recurrió al formato para atraer la atención de los votantes. En el libro, Beecher cita a la consultora política Mandy Grunwald, quien fue asesora de imagen de Clinton en las campañas de 1992, diciendo que la campaña del demócrata pensó que era necesario que el candidato hablara directamente con los electores.

Grunwald contó a Beecher que la estrategia estaba dirigida a evitar que los electores se enfocaran en el escándalo que rodeaba a Clinton en aquel momento. Para esto, la campaña pagó espacios de 30 minutos en televisoras para organizar las charlas en un formato de foro público entre Clinton y votantes.

Una vez elegido como el candidato demócrata, Clinton también sugirió que se llevara a cabo el segundo debate presidencial de ese año en el formato de 'town hall'. Clinton obtuvo el triunfo en los comicios de ese año y después fue electo para un segundo término.

Como presidente, el demócrata también recurrió al formato de foros públicos para promover una propuesta de reforma de salud, de acuerdo con Ryfe.

PUBLICIDAD

Mira también: