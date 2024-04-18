Juicio a Trump en Nueva York: designan a los 12 jurados tras una jornada llena de polémica

Video Revelan el cuestionario para elegir al jurado del juicio contra Trump por los pagos secretos a Stormy Daniels

El juez Juan Merchán, quien preside el juicio penal contra Donald Trump en Nueva York, anunció este jueves por la tarde que ya fueron designados los 12 jurados principales y un suplente. El juicio se reanuda este viernes, jornada que se espera sea dedicada a la selección del resto de los suplentes.

El jurado incluye un profesional de ventas, un ingeniero de software, un ingeniero de seguridad, un profesor de inglés, un logopeda, varios abogados, un banquero de inversiones y un administrador de patrimonio jubilado.

El anuncio se dio luego de una jornada de polémicas, cuando dos jurados que ya habían sido seleccionados en el juicio criminal contra el expresidente republicano fueron excusados.

El abogado de Donald Trump, Todd Blanche, pidió los nombres de los primeros testigos de los fiscales porque es posible que comiencen a ser llamados a declarar tan pronto como el lunes. Sin embargo, el fiscal del caso dijo que no nombrarán a los testigos con anticipación debido a las publicaciones de Trump en las redes sociales.

El fiscal Joshua Steinglass dijo que normalmente brindarían esa cortesía, pero como Trump publica en las redes sociales sobre los testigos, "no le decimos quiénes son los testigos".

Lo cierto es que la tercera jornada del juicio al expresidente Trump ha sido atípica, ya que se había iniciado con una fuerte reprimenda del juez Merchán, quien mostró su malestar en relación a cómo la prensa ha tratado la información del jurado seleccionado hasta ahora.

Así fue como transcurrió la polémica jornada del jueves:

Cancelan participación de dos jurados

El fiscal Steinglass notificó a la corte que en la investigación encontraron información sobre este miembro del jurado que ponía en duda la veracidad de las respuestas que dio durante el cuestionario al que fue sometido el pasado martes. Los fiscales dijeron que hallaron registros de una persona con el mismo nombre que fue arrestada en la década de 1990 por derribar anuncios políticos.

Un fiscal también reveló que un familiar del hombre pudo haber estado involucrado en un acuerdo de procesamiento diferido en la década de 1990 con la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, que está procesando el caso de Trump

Además, otra seleccionada informó a la corte que después de “pensarlo meditadamente”, no quería formar parte del jurado. Según Merchán, la mujer fue llevada a la sala de la corte y explicó que amigos y familiares le habían advertido que su información personal se había hecho pública.

"Definitivamente, tengo preocupaciones ahora", dijo la mujer —una enfermera de oncología— quien había sido seleccionada el pasado martes junto a otras seis personas de distintos perfiles socioculturales y residentes de Manhattan.

"No creo en este momento que pueda ser justa e imparcial y no permitir que influencias externas afecten mi toma de decisiones", dijo la jurado renunciante.

Este proceso de selección es clave para la resolución imparcial de un juicio considerado histórico: se trata del primer expresidente de EEUU que es sentado en el banquillo en un caso criminal.

Merchán amonestó a la prensa este jueves en la mañana por publicar información que hacía “muy, muy fácil para cualquiera identificar quiénes son los miembros del jurado”.



“Estoy ordenando que la prensa se abstenga de escribir sobre cualquier cosa que no esté registrada y que observen con sus ojos o escuchen con sus oídos. Acabamos de perder lo que probablemente habría sido una muy buena jurado para este caso y lo primero que dijo fue que tenía miedo y se sentía intimidada por la prensa”, dijo el juez.

El magistrado de la Corte Suprema de Nueva York ordenó que los empleadores de los posibles jurados sean tachados del expediente que registra las audiencias, pero destacó que a los potenciales jurados se les permitirá responder esa parte del cuestionario.

El caso contra Trump

La fiscalía de Manhattan acusa al expresidente Trump de 34 falsificaciones de documentos contables de la empresa familiar Trump Organization para ocultar los pagos con que intentó silenciar a una exactriz de cine porno sobre un encuentro sexual extramatrimonial. Lo hizo con el supuesto objetivo de que no interfiriera en su campaña de 2016, que ganó frente a la demócrata Hillary Clinton.

De ser declarado culpable, Trump, de 77 años, puede ser condenado a hasta cuatro años de cárcel, aunque para ello el veredicto del jurado debe ser unánime.



Tanto la Fiscalía como la defensa pueden recusar a diez candidatos a jurado, lo que suscitó la ira de Trump, en su plataforma Truth Social, al considerar que esa cantidad "no es suficiente" en una ciudad que vota mayoritariamente demócrata. "La caza de brujas continúa", bramó.

Merchán tuvo que llamar al orden el martes a Trump por los comentarios a una candidata. Le advirtió que no iba a tolerar "ninguna intimidación" a los miembros del jurado.

El juez ya ha programado una audiencia la próxima semana para analizar si Trump debe ser declarado en desacato por violar una orden que le prohíbe atacar a personas relacionadas con el caso.

Cómo se elige el jurado en el caso de Trump

Los candidatos, que responden a un número ya que sus nombres quedan en el anonimato para evitar hostigamiento, tienen que responder a un exhaustivo cuestionario de 42 preguntas. Se centra en particular en su capacidad de juzgar con equidad e imparcialidad un caso altamente mediatizado y politizado, los diarios que leen y las redes sociales que utilizan.

En vez de interrogarlos uno por uno, en el primer grupo el juez pidió que levantaran la mano aquellos que pensaban que no podían ser imparciales. Más de la mitad quedaron fuera.

El juez espera entrar en materia el lunes con la presentación de los argumentos iniciales de la fiscalía y la defensa. Luego, comenzará el desfile de testigos, entre los que se encuentra su exabogado personal y enemigo jurado, Michael Cohen, quien pagó de su bolsillo a la exactriz y luego recibió un reembolso que hizo pasar por gastos legales.

Se espera que el juicio dure hasta ocho semanas, para irritación de Trump.

"Debería estar ahora mismo en Pennsylvania, en Florida, en muchos otros estados, en Carolina del Norte, en Georgia, haciendo campaña", dijo al llegar el martes al tribunal. Culpó de orquestar una cruzada judicial en su contra al presidente demócrata Joe Biden, su casi seguro oponente en los comicios presidenciales.

El martes, al terminar la intensa jornada, Trump fue a Harlem, barrio del norte de Manhattan, a visitar a una víctima de un asalto en una tienda. Allí acusó al fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, que le ha sentado en el banquillo, de "no hacer nada" contra los delincuentes y, en cambio, ir contra él.

Con información de AFP.