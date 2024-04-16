Jueces conservadores de la Corte Suprema se muestran escépticos sobre aplicar el estatuto de obstrucción a Trump y a la turba del Capitolio

Video ¿Qué es la ley de obstrucción, la cual buscan aplicar contra Trump por el asalto al Capitolio?

Los magistrados conservadores de la Corte Suprema de Justicia se mostraron este martes escépticos ante la posibilidad de que el expresidente Donald Trump y muchos participantes en el violento asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 enfrenten acusaciones por obstrucción, un caso clave de los cuatro procesos criminales que enfrenta el virtual candidato presidencial republicano.

El ala liberal de tres jueces del máximo tribunal del país expresó este martes su apoyo a la acusación, pero la mayoría conservadora planteó una serie de preguntas escépticas sobre su posible alcance y si criminalizaría otras conductas, específicamente si se trata de protestas.

El cargo de obstrucción al procedimiento para certificar los resultados de las elecciones presidenciales que ganó Joe Biden en 2020, puede sumar hasta 20 años de prisión a muchos involucrados en la revuelta violenta de principios del año 2021.

Pero también afecta directamente a Trump, ya que el fiscal especial Jack Smith presentó dos cargos similares contra el exmandatario.

Durante más de una hora de argumentos, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y los magistrados Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett y Samuel Alito -todos conservadores- mostraron su desacuerdo con la interpretación de la ley.

"¿Cree usted que es plausible que el Congreso hubiera redactado el estatuto de manera tan amplia?", preguntó, por ejemplo, Amy Coney Barrett.

"¿Por qué esos seis cargos (los que ya enfrentaron los protagonistas de la protesta en el Capitolio) no son lo suficientemente buenos desde la perspectiva del Departamento de Justicia?", preguntó a su vez Brett Kavanaugh.

La primera de dos audiencias

La audiencia de la Corte Suprema es la primera de dos casos que podrían afectar al procesamiento penal del expresidente Donald Trump por sus esfuerzos por revertir su derrota electoral en 2020.

Los magistrados escucharon argumentos sobre el cargo de obstrucción de un procedimiento oficial, derivado de una ley aprobada tras el escándalo financiero de Enron hace más de dos décadas, y que ha sido presentado contra 330 personas que participaron en los disturbios de enero de 2021, según el Departamento de Justicia.

La Corte Suprema tiene que decidir si puede usarse contra quienes interrumpieron el proceso en el Congreso de certificación de la victoria de Joe Biden e incluso contra el propio Trump.

En el segundo de los casos que puede afectar directamente al procesamiento de Trump en la capital, la próxima semana los jueces escucharán argumentos sobre si el expresidente tiene 'inmunidad absoluta' en el caso, una defensa que hasta ahora ha sido rechazada por dos tribunales inferiores.

Trump, el primer expresidente de Estados Unidos formalmente procesado por la vía penal, está siendo juzgado en Nueva York por supuestamente falsificar documentos mercantiles para tratar de ocultar sus sobornos a la actriz Stormy Daniels para ocultar un encuentro sexual y también ha sido acusado de interferencia electoral en Georgia y de mal manejo de documentos clasificados en Florida.

El caso de Joseph Fischer

Este martes, el tribunal discutió una apelación de Joseph Fischer, un exoficial de policía de Pennsylvania que ha sido acusado de siete cargos, incluido el de obstrucción, por sus acciones el 6 de enero de 2021, cuando una turba de partidarios de Trump irrumpió en el Capitolio en un intento de evitar que Biden llegara a la Casa Blanca. Los abogados de Fischer argumentan que la acusación no se corresponde con su conducta.

Si bien no es importante para el caso de la Corte Suprema, las dos partes presentan relatos marcadamente diferentes sobre las acciones de Fischer el 6 de enero. Los abogados de Fischer dicen que él "no era parte del tumulto" que obligó a los legisladores a huir del Capitolio, señalando que entró al edificio después del receso del Congreso. El peso de la multitud empujó a Fischer hacia una fila de policías en el interior, dijeron en un expediente judicial.



Por su parte, el Departamento de Justicia dice que se puede escuchar a Fischer en un video gritando “¡carguen!”, antes de abrirse paso entre la multitud y “chocar contra la línea policial”.

Los fiscales también citan mensajes de texto que Fischer envió antes del 6 de enero diciendo que las cosas podrían volverse violentas y publicaciones en las redes sociales después del motín en las que escribió: "Hicimos retroceder a la policía unos 25 pies".

¿En qué se centra el caso de la Corte Suprema?

El caso del tribunal superior se centra en si la disposición antiobstrucción de una ley promulgada en 2002 en respuesta al escándalo financiero que derribó a Enron Corp. puede usarse contra los acusados del 6 de enero.

Los abogados de Fischer argumentan que la disposición tenía como objetivo cerrar un vacío legal en el derecho penal y desalentar la destrucción de registros en respuesta a una investigación. Hasta los disturbios en el Capitolio, dijeron al tribunal, todos los casos penales que utilizaban la disposición habían involucrado acusaciones de destrucción o manipulación de registros.

Pero la administración dice que la otra parte está interpretando la ley de manera demasiado restrictiva, argumentando que sirve "como un delito general diseñado para garantizar una cobertura completa de todas las formas de obstrucción corrupta de un procedimiento oficial", incluida la "presunta conducta de Fischer al unirse a un motín violento para interrumpir la sesión conjunta del Congreso que certifica los resultados de las elecciones presidenciales".

Smith ha argumentado por separado en el caso de inmunidad que los cargos de obstrucción contra Trump son válidos, sin importar el resultado del caso de Fischer.

La mayoría de los jueces de tribunales inferiores que han intervenido han permitido que se mantenga el cargo. Entre ellos, el juez de distrito estadounidense Dabney Friedrich, designado por Trump, escribió que “las leyes a menudo van más allá del mal principal que las animaba”.

Pero el juez de distrito estadounidense Carl Nichols, otro designado por Trump, desestimó el cargo contra Fischer y otros dos acusados, y escribió que los fiscales fueron demasiado lejos. Un panel dividido del tribunal federal de apelaciones de Washington restableció el cargo antes de que la Corte Suprema aceptara tomar el caso.

El cargo de obstrucción en el asalto al Capitolio

El cargo de obstrucción, que conlleva hasta 20 años tras las rejas, es uno de los delitos graves más utilizados en el enorme procesamiento federal que siguió a la mortal insurrección.

Aproximadamente 170 acusados por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 han sido condenados por obstruir o conspirar para obstruir la sesión conjunta del Congreso ese día, incluidos los líderes de dos grupos de extrema derecha, los Proud Boys y Oath Keepers. A varios acusados se les han retrasado las sentencias hasta que los magistrados se pronuncien sobre el asunto.

Algunos de los implicados incluso han obtenido la liberación anticipada de prisión mientras la apelación está pendiente por temor a que terminen cumpliendo condena más tiempo del que deberían si la Corte Suprema falla en contra del Departamento de Justicia.

Eso incluye a Kevin Seefried, un hombre de Delaware que amenazó a un oficial de policía negro con un mástil atado a una bandera de batalla confederada mientras irrumpía en el Capitolio. Seefried fue sentenciado el año pasado a tres años tras las rejas, pero un juez ordenó recientemente que fuera liberado un año después de cumplir su pena de prisión mientras esperaba el fallo de la Corte Suprema.

El senador Tom Cotton de Arkansas y los representantes Jim Jordan de Ohio, Lauren Boebert de Colorado, Matt Gaetz de Florida y Marjorie Taylor Greene de Georgia se encuentran entre los 23 miembros republicanos del Congreso que dicen que el uso del cargo de obstrucción por parte de la administración “presenta un riesgo intolerable de procesamientos politizados. Solo una reprimenda clara de este Tribunal detendrá la locura”.

Más de 1,350 personas han sido acusadas de delitos federales relacionados con los disturbios en el Capitolio. Aproximadamente 1,000 de ellos se han declarado culpables o han sido condenados por un jurado o juez después de un juicio.

Con información de The Associated Press.

