Trump reconoce que habló con el presidente de Ucrania de Biden y su hijo, pero dice que fue una conversación "apropiada"

"La conversación que tuve fue en gran parte de felicitación, de corrupción, de toda la corrupción que hay”, dijo Trump a los medios antes de emprender un viaje hacia Texas y Ohio. “Fue en gran parte sobre el hecho de que no queremos que nuestra gente, como el vicepresidente Biden y su hijo, contribuyan a la corrupción que ya existe en Ucrania" .

Sin embargo, Trump dijo que la conversación fue apropiada y no confirmó los reportes que aseguran que durante esa llamada telefónica llegó a pedirle hasta ocho veces al presidente Zelensky que trabajara con su abogado personal, Rudy Giuliani, para investigar a Hunter Biden, hijo menor del ex vicepresidente, como publicó el pasado viernes el diario The Wall Street Journal.