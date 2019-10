Trump ahora le pide a China que investigue a Biden y a su hijo, ¿qué hicieron en este país?

"Tengo muchas opciones sobre China", dijo el presidente sobre las conversaciones comerciales, "pero si no hacen lo que queremos, tenemos un poder tremendo".

Cuando los reporteros le preguntaron a Trump si le había pedido al presidente Xi de China que ayudara con una investigación a los Biden, Trump respondió: "No lo he hecho, pero ciertamente es algo en lo que podemos comenzar a pensar porque estoy seguro de que al presidente Xi no le gusta estar bajo ese tipo de escrutinio donde miles de millones de dólares son sacados de su país por un tipo que acaba de ser expulsado de la Marina. Fue expulsado de la Marina, de repente está recibiendo miles de millones de dólares. ¿Sabes cómo le dicen a eso? Le dicen soborno".