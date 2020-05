"Si la elección fuera en redes sociales ganaría Trump": claves de un experto sobre la pelea digital en estas presidenciales

Dos gemelos mexicanoestadounidenses, Omar y Rafael Rivero, están protagonizando en redes sociales un fenómeno que no suele asociarse a páginas políticas de tendencia liberal y están teniendo un tráfico extraordinario con Occupy Democrats, una página que crearon en Facebook en 2012 con la intención de combatir la narrativa de medios conservadores en las redes sociales.

En conversación con Univision Noticias, Omar Rivero se identificó como un "demócrata orgulloso" pero advirtió que el casi seguro candidato presidencial de ese partido Joe Biden tiene cuesta arriba una victoria en noviembre frente al mandatario Donald Trump si su campaña no mejora la estrategia en redes sociales.



Rivero, quien asegura estar en contacto con la campaña Biden para ayudarlos a difundir su mensaje en Facebook, expresó asombro ante el desconocimiento que la mayoría de los financistas demócratas tienen sobre las redes sociales. Una desventaja fundamental respecto a sus rivales republicanos especialmente cuando la pandemia ha limitado a los candidatos a eventos por internet.

Occupy Democrats tiene 8,5 millones de seguidores en Facebook, muy por encima de los 2 millones que siguen a Biden pero solo un tercio de los 29 millones que siguen a Trump.

Rivero asegura que junto a su hermano y ocho empleados, Occupy Democrats ha obtenido durante los últimos cuatro meses entre 50 y 90 millones de engagements (comentarios y republicaciones), frente a cerca de 40 millones obtenidos por Fox News y entre 25 y 35 millones obtenidos por Trump.

A continuación una versión editada, resumida y traducida de la entrevista que tuvo lugar en inglés:

UN: ¿Tener mayor tráfico en redes sociales se traduce en ganar una elección?

OR: Sin duda que sí. Te daré el mejor ejemplo: En 2016, Trump apenas tenía equipo sobre el terreno, apenas tenía oficinas, era un candidato de Facebook. Allí fue donde gastó la mayor parte de su dinero y de su tiempo. Hillary Clinton tenía una estrategia increíble sobre el terreno pero Trump la sorprendió usando Facebook para básicamente robarse la elección lavandóle el cerebro a la gente. En mi opinión, Facebook es el nuevo campo de batalla político donde las campañas ganan y pierden. Es más importante que cualquier otra cosa.

UN: ¿Incluso más importante que la relación directa y personal con los votantes?

OR: Sin duda que sí. Hace cinco años ya era verdad. Ahora lo sigue siendo sin duda.

UN: Pero la estrategia digital de Biden está rezagada. ¿Qué dice eso sobre Biden como candidato?

OR: Creo que el problema principal es que la campaña Biden no está trabajando con profesionales en redes sociales especializados en alcance orgánico (cantidad de personas que vieron en la pantalla una publicación no pagada de tu página) y no en visitas a la página. Como Michael Bloomberg, que gastó $1,000 millones en Facebook y apenas movió la aguja.

"Conversaciones con Biden"

Rivero indicó que actualmente conversa con la campaña Biden para ayudarlos a llevar a cabo una estrategia en redes sociales, aunque la publicación Politico recientemente dio como un hecho que Occupy Democrats ya trabaja con el candidato demócrata.

De hecho, Rivero planeaba recibir una llamada de funcionarios de la campaña Biden justo después de conversar con Univision Noticias. Al momento de la publicación de esta nota la campaña del exvicepresidente no había respondido a Univision Noticias cuál era la relación con los responsables de la página.

UN: ¿Cuál sería el aporte de Occupy Democrats?

OR: Los ayudaremos en el aspecto creativo, usarán nuestras destrezas y experiencia en la creación de contenidos, y también usaremos nuestra red para ayudarlos a diseminar el mensaje de Biden para que pueda derrotar a Trump en las redes sociales.

UN: ¿Por qué los republicanos son más efectivos en las redes sociales?

OR: El presidente Obama y su equipo eran muy buenos en lo digital, pero lo digital es ahora algo casi prehistórico. Es una tecnología aún importante pero el verdadero valor está en las redes sociales, que son aún más importantes que la misma Internet. En las redes sociales en donde realmente se forman opiniones porque las personas interactúan entre sí. La derecha ha invertido mucho dinero identificando personas e invirtiendo en su propia estructura. Hace dos meses empecé a presentarme a financistas (demócratas) y te dicen 'mucho gusto, nunca escuchamos hablar sobre las redes sociales'. Como si las redes sociales fuesen nuevas. Pero en la derecha, lo descubrieron hace cinco años. Mi hermano y yo nunca hemos recibido un dólar de un financista. Todo lo que hacemos es solamente él y nuestro equipo aumentando el alcance orgánico gratuito en Facebook. Así que derrotamos a Fox News y a Trump sin gastar un dólar porque tenemos la verdad de nuestro lado.

UN: ¿Para qué decidió acercarse a los financistas demócratas?

OR: Básicamente para ofrecer mis destrezas como voluntario. Siento como un deber moral hacer lo que pueda para que los demócratas no entreguen Facebook a Trump como lo hicieron en 2016. Hay una desconexión tan grande entre los financistas y el Partido Demócrata, y los expertos en redes sociales. Porque dependen en expertos digitales que nunca han creado páginas de manera orgánica. Llevo dos meses educando a los financistas porque no es culpa de ellos que no saben.



UN: ¿Por qué Occupy Democrats es tan popular?

OR: Mi hermano y yo somos pioneros en esta industria. Tenemos tanta experiencia creando contenido que se optimiza para obtener buen desempeño en Facebook. Creo que nuestra ventaja competitiva es que producimos mejores posts.

UN: ¿El éxito se debe al formato del meme?

OR: No. No hay un secreto sobre cuál formato le va mejor en Facebook. Hay páginas muy populares que solo publican memes, algunas solo publican videos y otras solo artículos. Creo que la calidad de los posts representa una gran diferencia. Los lectores votan democráticamente. Si un post recibe muchas impresiones, llegará a más personas.

La "verdad" como problema

Pese a que Rivero dice la clave del éxito de su página es que "siempre dice la verdad", PolitiFact, una publicación dedicada a verificar la información que circula en Internet, ha contabilizado 10 informaciones falsas en Occupy Democrats y la califica como una fuente no confiable Es algo que Rivero reconoce, aunque asegura que no es peor que lo que sucede a otras publicaciones responsables.

OR: No siempre concidimos con los factcheckers. Pero agradecemos su trabajo. Hemos trabajado de cerca con ellos, especialmente durante los dos últimos años desde que Facebook implementó su propio sistema. Cada tres o cuatro meses cometemos un error. Publicamos 80 informaciones diarias, así que un error cada tres o cuatro meses es como cualquier otra gran publicación. Tan pronto nos enteramos de un error, publicamos una corrección en el post.

UN: ¿Cuán factible es la reelección del presidente Trump?

OR: Si la elección tuviera lugar en redes sociales, creo que en este momento Trump ganaría convincentemente. En la vida real, si no hay pronto una cura o una vacuna para el virus, no creo que los votantes estadounidenses perdonen a Trump las muertes, el dolor y los empleos perdidos que causó.

UN: ¿Puede el presidente Trump reelegirse gracias a su trabajo en las redes sociales?

OR: Si la campaña Biden y los demócrats no despiertan a la realidad de que el terreno cambió bajo sus pies y ahora la manera más importante de ganar votantes es las redes sociales, creo que hay el peligro de que incluso con su respuesta desastrosa al coronavirus, Trump pueda ganar la elección del 2020 lavándole el cerebro a la gente con mentiras, como hizo en 2016.

UN: ¿Le queda tiempo a Biden de hacer ajustes?

OR: Porque tenemos la verdad de nuestro lado y estamos a seis meses de la elección, si la campaña Biden decide trabajar con expertos en redes sociales, como nosotros y otros, y realmente acoge al ecosistema liberal en Facebook, creo que hay una oportunidad.

UN: ¿Cómo impacta su trabajo su origen mexicano?

OR: Como un inmigrante mexicano estadounidense que vive el sueño americano, lo que Trump ha hecho y dicho no solo a los mexicanos sino a los inmigrantes hispanos de Centro y Sur América, ha sido increíblemente peligroso para la identidad estadounidense. Ha envenenado las relaciones raciales solo para avanzar sus ambiciones políticas. Para mí es algo muy personal, y haré lo que pueda para asegurarme de que el próximo presidente sea de mentalidad abierta y proteja los verdaderos valores estadounidenses.