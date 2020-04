Republicanos rechazan esfuerzo demócrata para ampliar voto por correo

El mes pasado, los representantes demócratas fracasaron al tratar de avanzar una partida de fondos para voto por correo y anticipado. Al final la Cámara de Representantes aprobó la propuesta del Senado de 2,2 billones de dólares, que no incluyó fondos para ampliar el voto por correo.

“Tenemos un sistema de valores diferente sobre lo que significa votar en una democracia. Y, ciertamente, queremos remover todos los obstáculos a la participación ”, dijo la presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi, demócrata por California, en su propia conferencia con reporteros. “No me sorprende que (McCarthy) fuera a desestimar la apertura a la participación como si se tratara de algo adicional, especialmente en un momento de pandemia”.



Estudios indican que todo tipo de fraude electoral es extremadamente raro en Estados Unidos, reportó The New York Times. Incluso un panel que Trump creó para investigar el fraude electoral no encontró evidencias reales de fraude.