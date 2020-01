¿Puede una mujer ganar la presidencia en EEUU? Esto dicen los datos de cuando Trump enfrentó a Clinton

El roce entre Warren y Sanders surgió este lunes cuando CNN reportó que, en esa reunión de diciembre de 2018, el senador por Vermont le sugirió a su contendora que una mujer no podría llegar a la Casa Blanca en los comicios de este año, en los que el presidente Donald Trump aspira a la reelección. Rápidamente, Sanders negó de forma tajante que hubiese pronunciado tal cosa.

"Es triste que, tres semanas antes del caucus de Iowa y un año después de esa conversación privada, funcionarios que no estuvieron en el encuentro mientan sobre lo sucedido (...) ¿Que si creo que una mujer puede ganar en 2020? ¡Por supuesto! Después de todo, Hillary Clinton superó a Donald Trump por tres millones de votos en 2016", se defendió Sanders haciendo referencia al voto popular total registrado en las pasadas elecciones presidenciales.

"Uno de los temas que tocamos fue qué podría pasar si los demócratas nominan a una mujer. Pensé que una mujer puede ganar. Él discrepó", precisó una escueta Warren, quien agregó que no discutirá más el tema porque son más las cosas que tiene en común con Sanders que las que los diferencian.

El diario The New York Times , uno de los medios que primero reportó el tema, habló con personas que estuvieron familiarizadas con el encuentro entre Warren y Sanders, quienes explicaron que la intención del senador por Vermont fue enfatizar en el hecho de que, según él, el presidente Donald Trump recurrirá al sexismo durante la contienda y que ello podría evitar que una mujer logre la presidencia.

Es cierto que Trump y su retórica sexista causaron gran irritación en la pasada contienda, como cuando se le escuchó jactarse en un audio de haber manoseado a mujeres sin su consentimiento ( aquí puedes leer la transcripción completa del video). Sin embargo, es difícil precisar cómo ello pudo haber incidido o no en el voto en esas elecciones, especialmente en el de las mujeres.

Cuando se evalúa cómo votaron quienes tienen más de 50 años, la brecha no es tan significativa: el 48% de las mujeres dio su voto a Clinton, mientras que el 40% de los hombres hizo lo mismo.

(El porcentaje de mujeres negras que votaron por Trump es 0 porque no es un número representativo)

Un margen significativo, detalló Pew, se pudo apreciar en las preferencias de los votantes blancos con un grado universitario y los que no lo tienen.

Un panorama muy diferente se produjo entre los blancos que no terminaron la universidad, quienes representan el 44% de los electores. En ese grupo, un 64% prefirió a Trump, frente al 28% que se decidió por Clinton.

Nota: Pew Research Center hizo su análisis tomando en consideración 3,014 votantes validados en las elecciones generales del 2016. Votantes validados son aquellos que figuran dentro de cualquiera de cinco bases de datos de votantes. El Pew realizó, asimismo, una encuesta postelectoral entre el 29 de noviembre y el 12 de diciembre del 2016, excluyendo a quienes no quisieron responder o reportaron haber votado por otro candidato que no fuese Trump, Clinton, Johnson o Stein. Los blancos y negros incluyen únicamente a quienes no son hispanos.