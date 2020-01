"Preferiría estar en Iowa": Cómo el juicio político complica la campaña a los candidatos demócratas que son senadores

Eso podría dar una ventaja a otros candidatos que podrán estar haciendo campaña, como el ex vicepresidente Joe Biden o el alcalde de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg, mientras los senadores cumplen con su deber constitucional de participar en el tercer juicio político contra un presidente en la historia de EEUU.

Para ellos será, apunta la periodista de The New York Times Stephanie Saul , como estar "en el último cuarto de un partido, con el resultado ajustado, sentados en la banca".

El juicio en el Senado por los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso empezará el próximo martes, solo dos semanas antes del importante caucus de Iowa. Los republicanos, que controlan esa cámara, han mostrado su deseo de que sea un proceso rápido, pero es fácil que se extienda durante esos 15 días en los que, como jurados, los senadores no podrán hablar y que podrían ser vitales para los precandidatos antes de la primera cita en las urnas de las primarias demócratas.

El caucus de Iowa se celebrará el 3 de febrero, mientras que el de New Hampshire será el 11 de ese mes y el de Nevada el 22. Según los promedios de la web Real Clear Politics , en Iowa Biden lidera las encuestas con 20.7%, seguido de Sanders (20.3%), Warren (18.7%) y Buttigieg (16%), por lo que los apoyos de última hora pueden ser vitales para los candidatos.

"Tenemos que lidiar con este juicio político"

Ellos lo saben y aunque no dudan de que la prioridad es cumplir con su deber como senadores, algunos como Bernie Sanders, quien aparece puntero en las encuestas en Iowa y New Hampshire, no ha ocultado estar contrariado por la situación.