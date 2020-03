La estrategia de la campaña de Biden de contrastar al líder "experimentado" contra el errático Trump

"No hay manuales"

"Para ser honesto, no tengo idea" , le dijo Amandi a Univision Noticias cuando se le pidió su pronóstico. "Estamos presenciando un acontecimiento tan inaudito en la era moderna que todo tipo de opiniones expertas y pronósticos se vuelven redundantes y, francamente, prácticamente irrelevantes", dijo.

"Para esto no hay manuales de estrategias ni antiguos ni modernos, sencillamente no los hay. Esta es la política de la improvisación", añadió y afirmó que lo único cierto es que la campaña de Sanders ha terminado.

Y el sitio de proecciones políticas FiveThirtyEight proyecta que Sanders no ganará siquiera una sola de las contiendas restantes.

"Estas elecciones primarias no se acercan siquiera a las elecciones primarias demócratas de 2008 y 2016", señaló la campaña de Biden en una declaración que destacó que ni Hillary Clinton en 2016 ni Barack Obama en 2008 tuvieron ventajas similares hasta mucho más avanzadas las campañas.

" En un mundo sensato y razonable, estas elecciones ya habrían terminado ", dijo Amandi. "Pero este no ha sido un mundo ni sensato ni razonable durante mucho tiempo. El coronavirus simplemente le añade otra pizca de locura a lo que ya era una mezcla política tóxica en Estados Unidos", añadió.

En campaña virtual

Biden sorprendió a los expertos este mes al vencer a Sanders fácilmente en estados donde los demás candidatos demócratas contaban con muchísima más financiación, incluso en sitios donde su campaña no tenía oficinas físicas ni dinero para publicar anuncios.

Por un lado, a los demócratas no les molesta ver que Trump se ha visto obligado a cancelar mítines , los cuales se han convertido en su herramienta de campaña favorita. Por otro lado, el coronavirus le ha dado al presidente una mayor exposición diaria a través de conferencias de prensa desde la Casa Blanca — las cuales eran una rareza previamente — para informarle a la nación sobre la crisis.

Déjà vu

de la recesión

" Biden ya ha pasado por esto. Tiene la capacidad de tranquilizar e infundir una sensación de alivio en las personas en tiempos de crisis", añadió, y señaló que las polémicas medidas tardías de Trump y los mensajes contradictorios de su administración durante la actual crisis no lograron tranquilizar el mercado de valores.

"Esos momentos de 'te atrapé' de 60 segundos no favorecen a nadie", dijo Gorordo. Aunque su mejor formato es la asamblea pública, a los demócratas también les gusta señalar el exitoso debate de Biden en 2008 con el candidato republicano a la vicepresidencia Paul Ryan, quien se convirtió en presidente de la Cámara de Representantes.

Divisiones

"Bernie debe continuar"

Pero muchos partidarios de Sanders no están listos para abandonar la lucha e insisten en que él representa un movimiento social por el cambio, no sólo una campaña electoral.

Pastor y otros creen que Biden puede permitirse mover su plataforma hacia la izquierda para acomodar a los partidarios de Sanders sin alienar a los demócratas moderados. "Es difícil calificar a Biden de izquierdista radical. Míralo. ¿Acaso el 'Tío Joe' te va a llevar al socialismo? No lo creo", dijo Pastor.

Otros no están tan seguros y les preocupa que Trump intente usar el tema del socialismo todo lo que pueda durante la campaña.

Salud: económica y física

"Me sorprende su resistencia. No terminó hasta las once de la noche. Luego se subió a un tren para irse a su casa en Delaware", dijo.