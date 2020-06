Republicanos y demócratas continúan la batalla por la ampliación del voto por correo

Los demócratas querían ampliar el voto por correo porque a través de este sistema los votantes no tienen que ir a los centros de votación, reduciendo así las probabilidades de contagio del virus . Pero el Secretario de Estado de Texas Ken Paxton, quien es republicano, se opuso al pedido diciendo que la ampliación del voto por correo aumenta las posibilidades de fraude.

La Corte Suprema no dio detalles de su decisión, lo cual es normal cuando falla sobre solicitudes de emergencia, y tampoco divulgó nota alguna de disensión, reportó The New York Times. La decisión afectará la segunda vuelta de la primaria el 14 de julio, así como la elección general de noviembre.