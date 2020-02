Joe Biden encara prueba decisiva en la primaria del sábado en Carolina del Sur

Las primarias de Carolina del Sur se perfilan como una prueba de fuego para las aspiraciones del ex vicepresidente Joe Biden , quien apostará al apoyo del voto afro-estadounidense para alcanzar su primera victoria durante el ciclo de primarias demócratas ya en curso.

La primaria en Carolina del Sur ha ganado importancia en ciclos recientes porque permite a los aspirantes medir su apoyo entre minorías étnicas, justo después de medirse en estados con población mayoritariamente caucásica como Iowa, New Hampshire y Nevada.

Ernesto Calvo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Maryland, dijo que si Biden pierde o si gana por margen pequeño, sus “opciones electorales están prácticamente selladas. El votante de Carolina del Sur es el mejor tipo de votante que podría tener Biden. Entonces no necesita solamente ganar, necesita ganar de forma contundente”.

Ante la pregunta de si abandonaría la carrera presidencial de no imponerse en Carolina del Sur, Biden respondió durante el debate celebrado esta semana en ese estado que “yo ganaré en Carolina del Sur”.

Los demócratas no son los únicos pendientes de la primaria en Carolina del Sur. El presidente Donald Trump , quien se impuso en ese estado a su rival de 2016 Hillary Clinton, pronunciará un discurso la víspera de la elección en la ciudad North Charleston.

El supermartes

Además de Biden y Sanders; los otros precandidatos son el ex alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg; la congresista por Hawai, Tulsi Gabbard; la senadora Amy Klobuchar; y el empresario Tom Steyer. El ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, no se postuló en Carolina del Sur pero sí lo hará en los 14 estados en juego el Supermartes.