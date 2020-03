Gente está siendo más agradecida que antes con trabajadores esenciales por coronavirus

Algunos de los más apreciados ahora son los trabajadores de supermercados , quienes están trabajando contra reloj para mantener los estantes llenos pero no pueden con la alta demanda desatada por las recomendaciones de abastecimiento de alimentos que han dado las autoridades debido al coronavirus. Muchas personas se han volcado a los supermercados a comprar alimentos, dejando vacíos los estantes de enlatados, agua embotellada, papel higiénico y otros productos de primera necesidad.

Hulbert, que sigue trabajando su jornada regular de ocho horas en un centro de pruebas y diagnósticos, que hace muchos tipos de pruebas excepto coronavirus, dijo que no le incomoda trabajar y correr el riesgo de infectarse con el virus.

“Está bien. Quizás cuando era joven me incomodó, pero ahora no me molesta”, dijo la enfermera con una sonrisa en los labios afuera de un supermercado, adonde llegó con su uniforme azul. “He pasado por muchas situaciones difíciles”.