El diploma también dice que se graduó en 1996, pero la abogada dijo que Howard no se inscribió ese año. Estuvo en la Universidad de Miami de 1990 a 1994 y no se graduó.

Howard no respondió una llamada el domingo de The Associated Press. Su consultor de campaña, Anthony Pedicini, le dijo al periódico en un mensaje de texto el sábado que el esposo de Howard tuvo un "evento cardíaco" y que está "enfocada en su familia, no en noticias falsas". Además, su página de Facebook de su campaña parece haber sido eliminada.