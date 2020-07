Betsy Devos dice que las pautas de los CDC para reabrir las escuelas deben ser "flexibles"

"Los padres esperan que este otoño sus hijos tengan una experiencia de tiempo completo con su aprendizaje, y tenemos que cumplir con esa promesa", dijo DeVos, enfatizando que "los niños no pueden darse el lujo de no continuar su aprendizaje".

"No es una cuestión de si esto sucederá o no, es una cuestión de cómo" , añadió.

Las decisiones sobre el sistema escolar son adoptadas a nivel estatal y de condados. El gobierno federal puede hacer sugerencias, pero no tiene capacidad de tomar acciones para forzar una reapertura como la que desea, salvo el retiro de fondos con el que amenazó el presidente Donald Trump en días pasados.

Al preguntársele si podía garantizar a los padres que sus hijos estarían seguros en su vuelta a las escuelas, la secretaria de Educación respondió: "No hay nada en los datos que sugiera que el regreso a la escuela será peligroso para los niños".

"Riesgo de propagación"

Documentos internos de los CDC advirtieron que la reapertura total de las escuelas y universidades K-12 sería el "mayor riesgo" para la propagación del coronavirus , según informó The New York Times .

La Casa Blanca ha criticado estas medidas, diciendo que son muy restrictivas, costosas y difíciles de implementar y que no son necesarios en todo el país.

Tanto el presidente Trump como el vicepresidente Mike Pence criticaron estas pautas y aseguraron que serían cambiadas, pero en una entrevista reciente a 'Good Morning, America' de ABC, el director de los CDC, el doctor Robert Redfield, contradijo esta idea y dijo que no estaban revisando las pautas que ya se habían establecido, a pesar de la presión de la Casa Blanca.

Tanto Trump como DeVos han intentado presionar a las escuelas para que cumplan con su visión de la reapertura, pero el documento de los CDC decía expresamente que el gobierno federal no debería anular el criterio local.

"Estas consideraciones de los CDC tienen como objetivo complementar, no reemplazar, las leyes, normas y reglamentos federales, estatales, locales, territoriales o tribales de salud y seguridad", decía el documento obtenido por el The New York Times. "La implementación debe guiarse por lo que sea factible, práctico y aceptable, y adaptarse a las necesidades de cada comunidad".