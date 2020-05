Pidieron préstamos para negocios fantasma mientras miles de empresarios hispanos esperaban por la ayuda

Otro tramo por $310,000 millones fue aprobado en el segundo paquete federal tras reclamos de cientos de pequeños empresarios que ni siquiera pudieron enviar su solicitud y de reportes de que cadenas de restaurantes que no se ceñían del todo a los requisitos, como por ejemplo porque tenían más de 500 empleados.

Los hombres, según el departamento, no lograron obtener el dinero de los préstamos.

En espera del préstamo para "sacar la cabeza y no ahogarse"

“Cerramos con la condición de que estábamos tranquilos porque íbamos a recibir una ayuda del gobierno, no es que la plata va al bolsillo de nosotros, es para pagar la renta, pagar a los empleados para que ellos puedan pagar sus cosas, se trata de la reactivación de la economía", dijo Silva-Díaz para este reporte especial de Univision Noticias. "Pero si no tengo cómo pagar nómina no puedo hacer nada", lamentó.