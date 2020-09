Nueve millones de personas aún no reclaman su cheque de $1,200: el IRS les enviará una carta como esta

Cerca de 9 millones de personas todavía no reclaman su cheque federal por la pandemia del coronavirus, dijo el Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés), que enviará cartas en un último intento por obtener los datos de esas personas y poder procesar el envío de la ayuda.

Se trata de personas cuyos ingresos no superan los $12,200 anuales ($24,400 en el caso de las parejas casadas) o que simplemente no generan ingresos.

¿Cómo será la carta?

El IRS aseguró que ha hecho un "esfuerzo sin precedente" para llegar hasta las personas elegibles a la ayuda y que probablemente desconocen que está disponible o no tienen los recursos para utilizar la herramienta Non-Filers. Previamente había dicho que esos esfuerzso se concentrarían en abordar a las personas sin hogar, las comunidades más necesitadas o los hogares que no manejan el inglés.

El riesgo de no poder acceder a la herramienta del IRS

Un informe del Center on Budget and Policiy Priorities (CBPP) advirtió en el verano que unos 12 millones de personas de bajos recursos, la mayor parte hispanos y afroestadounidenses, podrían quedarse sin su cheque de ayuda por la pandemia debido a que no les resultaba fácil acceder a la herramienta del IRS para solicitarlo.